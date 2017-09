Regionalsport Schwarzwald Wild Wings: Zum Heimauftakt gleich ein Kracher

Schwenningen am Freitag in Iserlohn. Am Sonntag Derby gegen Mannheim

Eishockey: Die Saison in der Deutschen Eishockey beginnt für die Wild Wings mit einem Kracher: Nach dem Auftakt am Freitag (19.30 Uhr) in Iserlohn erwarten die Schwenninger am Sonntag (16.30 Uhr) die Adler Mannheim. Bis Donnerstag wurden bereits 5200 Tickets für das Derby verkauft. „Wir rechnen mit einer ausverkauften Helios-Arena“, sagt Wild Wings-Pressesprecher Oliver Bauer.

Seit gut fünfeinhalb Wochen bereiten sich die Schwenninger Profis auf die neue Spielzeit vor. „Es ist Zeit, dass wir endlich spielen“, sagt Trainer Pat Cortina. Obwohl der 53-Jährige schon das zweite Jahr am Neckarursprung arbeitet, macht er aktuell eine ganz neue Erfahrung. „Erstmals seit ich in Schwenningen bin, habe ich ein Luxusproblem“, lacht der Italo-Kanadier. Aus gutem Grund: Weil lediglich Verteidiger Dominik Bittner verletzt ausfällt, muss Cortina zwei Spieler aus dem Kader streichen. Nicht dabei sein wird Kai Herpich, der den Kooperationspartner EHC Freiburg am Samstag beim Testspiel gegen den EHC Olten verstärken wird. Wer außerdem auf die Tribüne muss, will der Coach am Freitag verkünden. „Die Entscheidung, hängt davon ab, ob wir gegen Iserlohn mit sieben Verteidigern und zwölf Stürmern oder sechs Verteidigern und 13 Stürmern antreten werden“, sagt Cortina. In ersterem Fall müsste Lennart Palausch pausieren, in letzterem Dominik Bohac.

Cortina ist zufrieden mit der letzten Trainingswoche vor dem ersten Punktspiel. Grundlage der Übungseinheiten waren die Erkenntnisse aus der 1:5-Niederlage in Genf. „Da haben wir 35 Minuten gut gespielt. Nun müssen wir über 60 Minuten eine konstant gute Leistung zeigen und immer einen Spieler vor dem gegnerischen Tor haben, wenn wir im gegnerischen Drittel sind. Außerdem müssen wir in der eigenen Abwehrzone mit mehr Körperkontakt spielen“, fordert der Coach.

Die Iserlohn Roosters beschreibt Cortina als Mannschaft, die auch zu Hause eher abwartend agiert und auf Konter lauert. „Da müssen wir unser eigenes Spiel durchbringen.“ Die Partie gegen Mannheim sei für Schwenningen ohnehin etwas ganz Besonderes. Vor allem für Mirko Höfflin, der in der vergangenen Saison noch das Trikot der Adler trug. Als er am vergangenen Dienstag im Rahmen eines Aktionstages der DEL in der Mannheimer SAP-Arena Adler-Torhüter Dennis Endras traf, war auch das bevorstehende Duell ein Thema. „Natürlich haben wir geflachst. Ich habe ihm gesagt, dass er ganz schön aufpassen muss“, lacht Höfflin.

An eine neue Rolle muss sich Will Acton gewöhnen. Der Stürmer führt die Wild Wings in Iserlohn erstmals in einem DEL-Spiel als Kapitän aufs Eis. Eine spezielle Ansprache hat sich der Nordamerikaner nicht ausgedacht. Vielmehr hat er sich vorgenommen, seinen Kollegen auf dem Eis als Vorbild zu dienen. „Wenn ich eine gute Leistung zeige, kann ich die anderen anspornen, ebenfalls gut zu spielen.“ Und was erhofft sich Pat Cortina von dem ersten Wochenende? „Ich kalkuliere keine bestimmte Punktzahl ein. Mein Wunsch ist es, dass wir zwei gute Spiele zeigen. Wenn das klappt, werden wir mindestens drei Zähler einfahren.“

Wild Wings in Iserlohn

Tor:

Dustin Strahlmeier

Abwehr:

Kaijomaa – Bender

Timonen – Sacher

Sonnenburg – Brückner

Verteidiger Nummer sieben ist Bohac

Angriff:

Rech – El-Sayed – Kurth

Giliati – Hult – Bartalis

Poukkula – Acton – Höfflin

Maurer – Danner – Wörle

Stürmer Nummer 13 ist Palausch