Wild Wings: Wie Tag und Nacht

Kurioses Wochenende für Schwenninger DEL-Klub. Am Dienstag Gastspiel bei den Eisbären Berlin

Eishockey: Ein merk- und denkwürdiges Wochenende liegt hinter den Schwenninger Wild Wings. Am Freitag verließen sie strahlend die Eisarena in Wolfsburg, am Sonntag mehr als betrübt die heimische Helios-Arena. Und schon am Dienstag (19:30 Uhr) geht es weiter mit dem Gastspiel bei den Eisbären Berlin.

„Es ist schwer zu erklären“, meinte Simon Danner nach der 1:6-Pleite gegen die Augsburger Panther. Der Kapitän der Wild Wings wirkte ähnlich konsterniert, wie die 3411 Zuschauer. Mehr als einmal blieb dem Betrachter an diesem Sonntagnachmittag in der Helios-Arena der Mund offen stehen. Wie konnte das passieren? Vor allem nach dem hervorragenden Auftritt knapp zwei Tage zuvor bei den Grizzlys Wolfsburg, die man mit 5:2 ziemlich klar dominierte. Spieler als auch Trainer wirkten nur ein Spiel später etwas ratlos. „Wir waren deutlich zu passiv“, versuchte sich Danner dennoch in einer Erklärung für die defensiv wie offensiv schwache Leistung seines Teams. „Es ist vor allem eine Kopfsache, das zieht sich ja ein bisschen wie ein roter Faden durch diese Saison. Vielleicht denken wir nach zwei gewonnen Spielen zu schnell, dass es ja jetzt läuft. Das ist blöd und das müssen wir natürlich abschalten.“ Tatsächlich lieferten die Wild Wings ihre schwächsten Leistungen in dieser Saison immer dann ab, wenn der angepeilte zehnte Platz gerade wieder in Reichweite rückte. „Wir haben eigentlich ganz gut angefangen, doch dann fehlte die mentale, emotionale und schließlich auch die physische Kraft“, analysierte Chefcoach Pat Cortina das katastrophale zweite Drittel seiner Mannschaft. In der Tat liefen die Gastgeber gegen quirlige und effektive Panther immer einen Schritt hinter- oder nebenher, agierten körperlos und brachten ein ums andere Mal die Scheibe nicht aus der Gefahrenzone. Leidtragender war Torhüter Marco Wölfl, der immer wieder sträflichst im Stich gelassen wurde, seine Auswechslung nach dem 0:5 war wohl auch eher eine Erlösung. Auf der Bank ließ die erneut gute Schwenninger Nummer drei ihrem Ärger freien Lauf, nebst Kelle und Fanghandschuh flogen auch noch weitere Ausrüstungsgegenstände. „Ich möchte mich bei unseren Fans bedanken. Sie haben Marco toll unterstützt“, sagte Cortina und machte damit klar, dass es am jungen Torhüter nicht gelegen hatte. „Das war insgesamt viel zu wenig, das weiß die Mannschaft auch. Am Willen hat es nicht gelegen, eher an der allgemeinen Verfassung nach den Spielen gegen Iserlohn und Wolfsburg, die beide für uns sehr intensiv und aufwändig waren.“

Viel Zeit für eine Aufarbeitung bleibt den Schwenningern nicht. Am Dienstag geht es mit dem Flugzeug in Richtung Hauptstadt. Dort wartet mit den Eisbären Berlin ein Team, das sich weiter in einer heftigen Krise befindet. Am Wochenende gab es keinerlei Punkte für die Eisbären, dazu kommen etliche Verletzte. Mit Petri Vehanen fehlt die etatmäßige Nummer eins im Tor auf Grund einer Fußverletzung, weitere sieben Spieler sind derzeit nicht einsatzfähig. So wird emsig nach Neuzugängen gesucht.

Für die Wild Wings heißt es zunächst einmal, das Augsburg-Spiel abzuhaken und auf sich selbst zu schauen. „Wir müssen so spielen, wie wir gegen Wolfsburg gespielt haben“, gibt Pat Cortina die Marschrichtung vor. „Jetzt heißt es, als Team zusammenzustehen. Wir sind immer noch am Leben.“ Und sein Kapitän zeigt sich ebenso kämpferisch: „Wir sind noch voll drin und werden ganz sicher nicht aufgeben“, sagt Danner.