Wild Wings: Vom Notnagel zum Matchwinner

Marco Wölfl feiert sensationelle DEL-Premiere. 22-jähriger Torhüter von Schwenninger Fans gefeiert

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Eishockey: Dienstagabend, es läuft Minute 54 beim Spiel der Wild Wings gegen Iserlohn. Roosters-Stürmer Blaine Down zieht von halblinks ab. Ein knallharter Schuss. Wie ein Strahl bahnt sich der Puck den Weg Richtung Schwenninger Tor. Ehe die Scheibe im langen Eck einschlägt, wird ihr Flug jäh gestoppt. Marco Wölfl hat seine Fanghand ausgefahren. Blitzschnell, wie es sich für einen guten Torhüter gehört. Ein magischer Moment, den Wölfl mit stolzem Blick auf seine Fanghand noch ein paar Sekunden genießt. Von den Rängen brandet Applaus auf. Erster Gratulant ist Benedikt Brückner. Vor lauter Begeisterung drischt der Verteidiger mit seinem Schläger derart wuchtig auf Wölfls rechte Beinschiene, dass der 22-Jährige fast das Gleichgewicht verliert. „Er hat sich brutal für mich gefreut“, lacht der Schlussmann.

Brückners schlagfertiges Kompliment sollte nicht das einzige bleiben, das Wölfl an diesem Abend widerfuhr. „In der Kabine haben mir alle Mitspieler auf den Kopf und auf die Schultern geklopft“, erzählt der Keeper. Den größten Moment erlebte er jedoch unmittelbar nach der Schlusssirene. Mit Sprechchören holten die SERC-Anhänger den Spieler in die Fankurve und feierten ihren Held des Abends. Wölfl: „Das war etwas Besonderes, das werde ich so schnell nicht vergessen.“

Auch die gesamten zweieinhalb Stunden zuvor waren ein bislang einzigartiges Erlebnis für Marco Wölfl. Kein Wunder, schließlich kam er erstmals bei einem Spiel der Deutschen Eishockey Liga zum Einsatz. Die Ausfälle der beiden Stammtorhüter Joey MacDonald und Dustin Strahlmeier hatten es möglich gemacht. „Am Montagabend kam die SMS von Manager Jürgen Rumrich, dass ich spiele“, schildert Wölfl den zeitlichen Ablauf. Hatte er beim Auftaktbully noch Nervosität verspürt, war die Aufregung bald verflogen. „Je länger das Spiel dauerte, umso gelassener wurde ich.“ Auch nach dem Gegentreffer in Minute acht zeigte Wölfl keine Spur von Unsicherheit. Im Gegenteil: Er entpuppte sich als intelligenter Mitspieler und zeigte starke Paraden, die sechs Minuten vor Schluss in jener blitzschnellen Reaktion gipfelten, die Schwenningen vor einem erneuten Rückstand bewahrte. „Bravo Marco Wölfl. Er hat in den Schlüsselmomenten gefährliche Schüsse pariert“, kürte Schwenningens Trainer Pat Cortina den jungen Keeper nach dem 2:1-Sieg zum Matchwinner.

Auch Matthias Hoppe, der 19 Jahre lang für Schwenningen im Kasten stand, war voll des Lobes über den Youngster. „Wölfl stand total cool zwischen den Pfosten. Man hat überhaupt nicht gemerkt, dass dies sein erstes DEL-Spiel war. Er hat eine zweite Chance verdient. Wenn er auch diese nutzt, sollten sich die Wild Wings Gedanken machen, ihn für die kommende Saison noch stärker in die Verantwortung zu nehmen“, sagt der ehemalige Nationaltorhüter, der für SÜDKURIER-Online die Heimspiele der Wild Wings bewertet und seine Top Fünf präsentiert.

Die tolle Premiere macht Appetit auf mehr. „Ich bin heiß auf jede weitere Minute in der DEL und würde am Freitag gerne wieder spielen“, sagt Wölfl. Seit 2015 steht der gebürtige Schongauer bei Schwenningens Kooperationspartner EHC Freiburg (DEL2) unter Vertrag. Eine Förderlizenz ermöglicht ihm auch Einsätze bei den Wild Wings. In Freiburg wechselt er sich im Tor mit dem Tschechen Lukas Mensator ab.

Ob Wölfl am Freitag auch beim Spiel in Wolfsburg für die Wild Wings zum Zuge kommt, hängt davon ab, wie schnell Strahlmeier seine fiebrige Erkältung auskuriert. Cortina: „Das werden wir am Donnerstag entscheiden.“