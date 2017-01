Wild Wings: Verlieren verboten

Schwenningen gastiert am Freitag in Straubing. Am Sonntag kommt Meister München in die Helios-Arena

Eishockey: Am Freitag gilt’s! Die Wild Wings können im Gastspiel bei den Straubing Tigers (19.30 Uhr) mit einem Sieg die Chance auf Platz zehn um einiges steigern. Allerdings wäre eine Niederlage im Eisstadion am Pulverturm auch ein derber Rückschlag. Verlieren verboten heißt es somit für die Schwenninger. Am Sonntag (16.30 Uhr) wartet auf die Wild Wings die schwere Heimaufgabe gegen Meister und Tabellenführer EHC Red Bull München.

SERC-Coach Pat Cortina weiß um die Bedeutung der Partie in Straubing. „Das ist ein besonders wichtiges Spiel. Das ist auch jedem Einzelnen in unserem Team klar. Straubing ist in sehr guter Form, vor allem beim Überzahlspiel.“ Die jüngste Bilanz der Tigers ist beeindruckend. Aus den vergangenen vier Partien holten sie die Maximalpunktzahl von zwölf Punkten. Allerdings befinden sich auch die Schwäne im Aufwind mit drei Siegen aus den letzten vier Begegnungen. Zudem drehten sie zuletzt die Partien in Iserlohn und gegen Ingolstadt nach Rückstand noch in einen Sieg. „Das gibt Selbstvertrauen“, sagt Angreifer Jeromé Samson. Für Cortina war zudem bemerkenswert, „wie wir die Spiele gedreht haben. Die Mannschaft blieb immer dem Spielsystem treu“.

Offensichtlich bekamen die Spieler durch die jüngsten Erfolge auch neuen Schwung. „Hinter uns liegt eine richtig gute Trainingswoche. Ich war überrascht, mit welcher Intensität die Spieler dabei waren.“ Es gab in diesen Tagen jedoch nicht nur gute Nachrichten: Jake Hansen wird krankheitsbedingt zumindest in Straubing fehlen. Torhüter Joey MacDonald fällt sogar auch in den Heimspielen gegen München und am Dienstag gegen Iserlohn aus. Ein Tinnitus macht dem 36-Jährigen zu schaffen. Somit wird Marco Wölfl die Rolle des zweiten Torhüters hinter Dustin Strahlmeier einnehmen.

Wölfl kommt aus Freiburg, Steven Billich geht am Wochenende den entgegengesetzten Weg. Der Angreifer ist wieder fit, kommt aber zunächst beim Kooperationspartner EHC Freiburg in der DEL 2 zum Einsatz. Hoffnung gibt es, was Markus Poukkula betrifft. „Markus arbeitet unglaublich hart. Er hat in dieser Woche voll mittrainiert. Vielleicht kann er nächste Woche schon spielen.“ Der Finne hatte sich in der Sommervorbereitung eine schwere Schulterverletzung zugezogen und bestritt dadurch in dieser Saison noch kein DEL-Spiel.

Laut Manager Jürgen Rumrich sei Poukkula bislang noch nicht lizenziert. „Die Unterlagen sind aber schon bereit“, so Rumrich. Sollte Poukkula eingesetzt werden, wäre eine weitere Nachverpflichtung eines ausländischen Spielers nicht mehr möglich. Elf Ausländer kann ein DEL-Klub pro Saison lizenzieren. Poukkula wäre die Nummer elf. Für Cortina kein Problem: „Wenn Markus zurückkommt, ist er für uns wie ein neuer Spieler.“

Neben Stefano Giliati, der für den Rest der Saison ausfällt, fehlt auch weiterhin Kapitän Sascha Goc (Handbruch). Der Kapitän will im Februar wieder zurückkehren und zudem seinen Vertrag bei den Schwänen verlängern. Rumrich kündigt an, dass er bald Gespräche mit Goc führen werde. Noch sei keine Entscheidung gefallen. „Alles andere ist Blödsinn. Wenn wir nicht mehr mit Sascha planen, werden wir ihm das auch zeitnah mitteilen“, stellt der Manager klar. Goc hatte von sich aus betont, dass für ihn bei weniger Eiszeit finanzielle Einbußen nachvollziehbar sind.

„Kids on Ice Day“ am Samstag

Die Wild Wings bieten Kindern von vier bis neun Jahren am Samstag die Möglichkeit zu einem Schnupper-Training mit der Mannschaft und den Trainern Pat Cortina und Petteri Väkiparta. Der „Kids on Ice Day“ in der Schwenninger Helios-Arena beginnt um 13 Uhr. Bis 12 Uhr können sich die Kinder am Fanshop anmelden. Eine vorherige Anmeldung ist per Mail unter lukas.smolka@wildwings-future.de möglich. Die Teilnahme ist kostenlos.