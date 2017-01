Wild Wings-Trainer Pat Cortina: "Wir sind noch im Rennen"

Schwenningen gastiert am Freitag in Wolfsburg. Am Sonntag Heimspiel gegen Augsburg

Eishockey: Der Erfolg am Dienstag gegen Iserlohn sorgte bei den Wild Wings für neuen Schwung und Zuversicht. „Wir sind noch im Rennen um Platz zehn. Deshalb werden die nächsten fünf Spiele ganz, ganz wichtig“, so die Einschätzung von Chefcoach Pat Cortina. Nicht nur ganz wichtig, sondern auch richtig knackig sind die zwei bevorstehenden Aufgaben. Am Freitag gastieren die Schwenninger beim Tabellenfünften Grizzlys Wolfsburg (19.30 Uhr). Am Sonntag kommt der Sechste, Augsburger Panther, in die Helios-Arena (16.30 Uhr). Beide Mannschaften sind auf dem besten Weg zur direkten Qualifikation fürs Playoff-Viertelfinale.

Pat Cortina erwartet in Wolfsburg einen Gegner, „der sehr aggressiv, aber auch diszipliniert spielt“. In die gleiche Kategorie stuft der 52-Jährige den Kontrahenten am Sonntag ein. „Dass Augsburg unter den Top sechs steht, ist für mich keine Überraschung. Diese Mannschaft hat zudem ein sehr gutes Überzahlspiel.“

Blickt man auf die Statistik, könnte man Wolfsburg durchaus als Angstgegner der Wild Wings bezeichnen. Die letzten zehn Spiele haben die Schwäne gegen die Grizzlys alle verloren. Da sieht die Bilanz gegen Augsburg schon um einiges freundlicher aus. In den vergangenen vier Vergleichen gingen die Wild Wings dreimal als Sieger vom Eis.

Eine Leistung wie im Kellerduell am Dienstag dürfte an diesem Wochenende wohl kaum reichen, um die Lücke zu den Pre-Playoffs (10 Punkte) zu verkleinern. So sieht es auch Verteidiger Tim Bender: „Das Wichtigste gegen Iserlohn waren die drei Punkte. Allerdings war es kein gutes Spiel von uns. Wir müssen uns steigern.“

Die Wild Wings plagen vor den Saisonspielen 42 und 43 Personalsorgen. Beide Stammtorhüter fallen erneut aus. Joey MacDonald (Tinnitus) fehlt laut Cortina auch am kommenden Dienstag in Berlin. Der Zeitpunkt für sein Comeback sei ungewiss. Dustin Strahlmeier ist grippegeschwächt. Cortina hofft, dass er gegen Augsburg wieder dabei ist. Marco Wölfl hütet – zumindest in Wolfsburg – das Schwenninger Tor. Nach seiner bravourösen Premiere gegen Iserlohn bestreitet Wölfl in der VW-Stadt sein erstes Auswärtsspiel in der Deutschen Eishockey Liga. Offen ist, ob Angreifer Markus Poukkula (Unterkörperverletzung) auflaufen kann. Erst im Abschlusstraining wird sich entscheiden, ob er spielen wird. Mit an Bord im Bus Richtung Wolfsburg war zudem auch Kai Herpich, dem der Trainer zuletzt eine „Denkpause“ verordnete. Cortina: „Ich hoffe, es war eine gute Pause für Kai. Er muss hungrig bleiben.“

Die Reise nach Niedersachsen machte Stefano Giliati ebenfalls mit. Der Italo-Kanadier wird zwar aufgrund seiner Verletzung diese Saison nicht mehr spielen. Er will jedoch auch in der kommenden Spielzeit das Wild Wings-Trikot tragen. „Ich hoffe, dass ich bleiben kann“, meinte der 29-Jährige.

Offen ist auch die Zukunft von Tim Bender. Ob er am Neckar bleibt, hängt vor allem vom EHC RB München ab. Bender steht bei den Münchnern unter Vertrag und ist an die Wild Wings lediglich ausgeliehen. „Gespräche gab es bislang noch keine. Ich rechne damit, dass bis Ende Februar die Entscheidung fällt“, so Bender. Für den 21-Jährigen zählt vor allem, „dass ich viel spiele“. Diesbezüglich dürften die Chancen in Schwenningen höher sein als in München.