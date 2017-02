Eishockey Wild Wings-Trainer Pat Cortina: "Wir glauben noch an uns"

Schwennningen spielt am Mittwoch bei Adler Mannheim. Nur bei Sieg weiterChancen auf Platz zehn

Eishockey: In Mannheim (Mittwoch, 19.30 Uhr), Straubing (Freitag, 19.30 Uhr) und zu Hause gegen Nürnberg (Sonntag, 14 Uhr): Das sind die letzten Gegner der Wild Wings in der Hauptrunde. Für jedes dieser Spiele gilt: Verlieren verboten, wollen die Schwenninger ihre minimale Chance auf Platz zehn und auf die Pre-Playoffs wahren. Selbst im Falle von drei Siegen wäre das Ticket noch lange nicht sicher. Die Neckarstädter sind in hohem Maße von den Ergebnissen der direkten Konkurrenz abhängig. Die Wild Wings haben den Tabellenneunten Straubing und die einen Rang dahinter platzierten Eisbären Berlin zwar noch in Reichweite, doch schon ein einziger Erfolg der beiden Konkurrenten in ihren Spielen könnte alle Hoffnungen zunichte machen.

In Mannheim treten die Wild Wings als klarer Außenseiter an. Der aktuelle Tabellenführer will auch als Liga-Primus in die Playoffs. „Mannheim hat eine hohe individuelle Klasse, einen guten Trainer und sehr viel Selbstvertrauen“, weiß Schwenningens Trainer Pat Cortina. Umso wichtiger sei es, die eigenen Stärken in die Waagschale zu werfen. „Wir müssen diszipliniert auftreten, sowohl emotional als auch taktisch“, fordert der SERC-Coach. Außerdem verlangt er von seinen Spielern „hohe Intensität, ein gutes Zweikampf-Verhalten und harte Arbeit, wenn der Gegner den Puck hat“.

Personell zeichnet sich bei den Wild Wings die Rückkehr von Verteidiger Jiri Hunkes ins Team ab. Der Tscheche musste gegen Ingolstadt wegen einer Verletzung passen. Cortina: „Ich rechne damit, dass er wieder spielen kann.“ Angreifer Andrée Hult fällt dagegen auch gegen Mannheim aus. Cortina: „Bei ihm müssen wir von Tag zu Tag schauen. Vielleicht kann er am Freitag gegen Straubing wieder spielen.“ Kapitän Sascha Goc (Handbruch) und Torhüter Joey MacDonald (Tinnitus) werden in der Hauptrunde nicht mehr zum Einsatz kommen. Als Nummer zwei hinter Torhüter Dustin Strahlmeier fährt Marco Wölfl mit nach Mannheim.

In den bisherigen Saisonduellen gegen die Adler holten die Wild Wings zwei Punkte – beim 5:4-Sieg nach Penaltyschießen in eigener Halle. Das Spiel in der SAP-Arena (0:3) und das Winter-Game in Sinsheim (3:6) wurden verloren. Die Chancen, diesesmal zu punkten, sind statistisch gesehen schlecht: Seit zehn Auftritten warten die Wild Wings auf einen Punktgewinn in Mannheim. Letztmals triumphierte der SERC 2001 mit 3:0 bei den Adlern. Cortina zeigt sich dennoch kämpferisch: „Wir glauben noch an uns.“ Nach zwei freien Tagen seien die Trainingseinheiten am Montag und Dienstag zur vollsten Zufriedenheit verlaufen.

In Sachen Spielertransfer könnte sich bei beiden Klubs einiges tun. Gut möglich, dass die Wild Wings sich die Dienste von Adler-Schlussmann Youri Ziffzer und Verteidiger Dominik Bittner noch sichern werden oder bereits gesichert haben. Beide Spieler haben bei den Kurpfälzern für die kommende Saison zwar noch Vertrag, sollen in den Planungen von Trainer Sean Simpson aber keine Rolle mehr spielen.