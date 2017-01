Wild Wings: Pat Cortina fordert Leidenschaft

Schwenningen will im Spiel gegen Iserlohn rote Laterne loswerden

Eishockey: Knapp fünf Monate arbeitete Markus Poukkula hart und zielstrebig auf sein Comeback hin. Vor Saisonbeginn hatte sich der Wild Wings-Stürmer bei einem Test-Turnier an der Schulter verletzt. Es folgte die Operation in Finnland und dann die wochenlange Reha im Schwarzwald, um schnellstmöglich wieder fit zu werden. „Anfangs war es wie ein Alptraum für mich. Ich wusste teilweise gar nicht, ob es für diese Saison noch reicht. Es war die härteste Zeit in meiner Karriere“, sagt der 28-jährige Angreifer.

In den vergangenen Wochen machte Poukkula jedoch große Fortschritte. Früher als erwartet kam er zum erhofften Comeback. Bereits am Freitag in Straubing (2:5) absolvierte Poukkula sein erstes Saisonspiel – fast auf den Tag genau ein Jahr nach seinem ersten Auftritt im Trikot der Wild Wings. Am Sonntag gegen München (2:6) folgte die Saisonpremiere vor heimischem Publikum. Doch die erfreuliche Rückkehr wandelte sich schnell in Enttäuschung um. „Ich wollte mein Comeback genießen. Aber in diesen Partien gab es nichts zu genießen“, blickte der Finne zurück.

Nach dem Null-Punkte-Wochenende war nicht nur Poukkula schwer geknickt. Auch Trainer Pat Cortina war der Rückschlag deutlich anzusehen: „Alle wussten, wie wichtig das vergangene Wochenende war. Deshalb ist auch keiner glücklich darüber, was wir gezeigt haben.“

Durch die beiden Niederlagen wurden die Wild Wings ans Tabellenende durchgereicht. Immerhin haben die Schwenninger bereits am Dienstag die Chance, die rote Laterne wieder loszuwerden. Im Kellerduell empfangen sie um 19.30 Uhr in der Helios-Arena den Vorletzten Iserlohn Roosters. Bei einem Heimsieg würde der Gegner die rote Laterne mit ins Sauerland nehmen. Für das SERC-Team dürfte klar sein, dass eine Trotzreaktion kommen muss. „Die Spieler müssen Kampf und Leidenschaft zeigen“, fordert Cortina. Der Chefcoach erwartet von seinem Team gegen die Roosters „ein cleveres Spiel“. Cortina: „Wir dürfen nicht zuviel ausprobieren. Ansonsten wird uns Iserlohn auskontern.“

Der Schwenninger Coach hofft, dass der zuletzt erkrankte Jake Hansen wieder dabei ist. Die Entscheidung, ob er spielen kann, fällt im Abschlusstraining am Dienstagmorgen. Weiterhin fehlen wird neben den Langzeitverletzten Sascha Goc und Stefano Giliati auch Torhüter Joey MacDonald (Tinnitus).

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Kellerkinder ist gerademal zehn Tage her. In Iserlohn gewannen die Wild Wings nach einem wahren Kraftakt und großer Personalnot mit 3:2 nach Verlängerung. Vielleicht gibt dieser Erfolg den Spielern das Selbstvertrauen, das sie in der bevorstehenden Partie benötigen.

Von den erhofften Pre-Playoffs spricht seit vergangenem Sonntag kaum noch jemand in und um Schwenningen. Es geht für die Mannschaft nun vor allem darum, in den verbleibenden zwölf Spielen der Hauptrunde alles dafür zu tun, damit die Wild Wings nicht zum dritten Mal in Folge die Saison als Liga-Schlusslicht beenden.