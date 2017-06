Regionalsport Schwarzwald Wild Wings: Offene Karten auf beiden Seiten

Vereinsanhänger äußern beim Fantalk sachliche Kritik. Klub legt Saison-Etat offen

Eishockey: (wmf) Wer den Fantalk der Schwenninger Wild Wings am vergangenen Mittwoch in der Gaststätte Eisbär an der Helios-Arena besuchte (wir berichteten aktuell), erhielt einen guten Einblick, was die Fans bewegt und wie es um die finanzielle Situation des DEL-Klubs bestellt ist. Hier einige Themen, die heiß diskutiert wurden.

Nur ein Rechtsschütze im Team: Ein Mitglied des Fanclubs „hockeyholics“ hatte einen ganzen Katalog an Fragen und kritischen Anmerkungen mitgebracht, die es abzuarbeiten galt. Unter anderem wurde bemängelt, dass der Kader der Wild Wings für die kommende Saison mit Simon Danner lediglich über einen Rechtsschützen verfügt. SERC-Manager Jürgen Rumrich räumte dies ein und entgegnete, dass sich dies bei der Verpflichtung bestimmter Spieler eben so ergeben habe. Im Übrigen, so Rumrich, sei es nicht entscheidend, eine bestimmte Zahl an Rechtsschützen im Team zu haben. Während seiner Zeit als Profi habe er als Linksschütze auch auf beiden Seiten spielen können.

Kein echter Blueliner: Kritisiert wurde auch, dass Schwenningen keinen ausgewiesenen Blueliner habe. Das sind jene Verteidiger, die bei eigener Überzahl von der gegnerischen blauen Linie gefährlich aufs Tor schießen können. Antwort von Rumrich: „Im heutigen Eishockey gibt es keine klassischen Blueliner mehr.“

Marco Wölfl als Backup: Etliche Fans halten den 23-jährigen Torhüter für nicht DEL-tauglich und zu schwach, um die Rolle als Nummer zwei hinter Dustin Strahlmeier ausfüllen zu können. Diese Einschätzung wies Jürgen Rumrich entschieden zurück. „Wir haben vollstes Vertrauen in Marco Wölfl.“

Acht Ausländer: Die Wild Wings verzichten zugunsten deutscher Spieler auf Kontingentspieler Nummer neun. Für viele Fans zählen aber gerade die Profis aus dem Ausland zu den Säulen einer DEL-Mannschaft. Rumrichs Erklärung: „Wir standen vor der Frage, ob wir einen erfahrenen deutschen Spieler oder einen neunten Ausländer verpflichten sollen. Wir haben uns für Tobias Wörle und damit für einen deutschen Spieler entschieden.“ Es sei einfacher, zu einem späteren Zeitpunkt einen Ausländer zu verpflichten als einen Deutschen.

Scouting: Die Scouting-Touren von Jürgen Rumrich und Trainer Pat Cortina nach Schweden und Nordamerika hatten bei den Fans große Erwartungen auf die Verpflichtung starker Profis aus Schweden und Übersee geweckt. Die Reisen verliefen jedoch ergebnislos. Rumrichs Begründung: „Wir haben in Schweden zwei Verteidiger und einen Stürmer beobachtet. Doch dann war Kyle Sonnenburg auf dem Markt und wir haben uns für diese Variante entschieden.“ Da der Abwehrspieler als Deutsch-Kanadier keine Kontingentstelle beanspruche, habe man bei den Ausländern im weiteren Saisonverlauf mehr Optionen. Und in Nordamerika habe man nicht speziell nach Spielern geschaut, sondern Kontakte geknüpft.

Finanzen: Michael Werner, geschäftsführender Gesellschafter der Wild Wings GmbH, erklärte den Verzicht auf einen neunten Kontingentspieler mit dem auf Kante genähten Etat der Wild Wings für die kommende Saison und verdeutlichte dies anhand von Zahlen. Von den insgesamt 5,7 Millionen Euro fließen 3,35 Millionen in den Personaletat, der auch die Mannschaft abdeckt. 413.000 Euro sind für Mietkosten und 600.000 Euro für die Ausrüstung samt technischer Geräte vorgesehen. Der Autopark für die Spieler verschlingt 117.000 Euro. Für Versicherungskosten sind 850.000 Euro fällig, davon 485.000 Euro für die Berufsgenossenschaft. Außerdem investieren die Wild Wings 250.000 Euro in den eigenen Nachwuchs.

Unterm Strich, so Werner, stehen beim Schwenninger Eishockey-Klub den Ausgaben in Höhe von 5,7 Millionen Euro Einnahmen von 5,38 Millionen gegenüber. Das Minus von gut 300.000 Euro bleibe, wie jedes Jahr, an den Gesellschaftern hängen.

Lizenz für alle DEL-Klubs

Die Schwenninger Wild Wings und alle weiteren 13 DEL-Clubs erhalten die Lizenz für die neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga. Das ist das Ergebnis des Lizenzprüfungsverfahrens. Die DEL startet am 8. September in ihre 24. Saison. Die Hauptrunde endet nach 52 Spieltagen am 4. März 2018. In den Playoffs wird ab dem 7. März bis zu einem möglichen siebten Finalspiel am 26. April der nächste Deutsche Meister ermittelt. Den kompletten Spielplan für die kommende Saison wird die DEL am Montag, 3. Juli, bekannt geben.