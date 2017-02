Wild Wings: Letzte Ausfahrt Pre-Playoffs

Wild Wings erwarten am Freitag Düsseldorfer EG. Am Sonntag zu Gast in Bremerhaven

Eishockey: Für die Wild Wings ist es die letzte Chance, im Kampf um Platz zehn, die Eintrittskarte für die Pre-Playoffs, noch ein Wörtchen mitzureden. Nur zwei Siege gegen die Düsseldorfer EG (Freitag, 19.30 Uhr) und am Sonntag (14 Uhr) bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven halten die Hoffnung am Leben.

Entscheidend, entscheidender, am entscheidendsten, alles entscheidend: Um die Bedeutung der Spiele in der Schlussphase der Hauptrunde zu umschreiben, gibt es viele Steigerungsformen. Die Partie am vergangenen Dienstag in Berlin war solch ein Schlüsselspiel. Die 0:1-Niederlage ließen die Chancen noch mehr schwinden, das erklärte Saisonziel zu erreichen. Fest steht: Die Wild Wings haben es nicht mehr selbst in der Hand, in den verbleibenden acht Begegnungen jene zehn Punkte aufzuholen, welche die Neckarstädter von Rang zehn trennen.

Hatte Pat Cortina bislang immer auf die noch verbleibende Zahl an Spielen verwiesen, so weiß auch der Schwenninger Trainer, was die Stunde geschlagen hat. „Es könnte das entscheidende Wochenende sein“, sagte der 52-Jährige. Um im gleichen Atemzug Hoffnung zu verbreiten. „Wir sind noch im Rennen.“

Nach der Niederlage an der Spree hat Cortina bei seinen Profis festgestellt, dass sie zwar müde, aber nicht entmutigt sind. „Das Training war gut. Ich habe viel Energie gespürt und ein positives Gefühl für das Wochenende.“

Warum seine Mannschaft ausgerechnet in jenen Partien ihre Leistung nicht abzurufen imstande ist, wenn es um die „Big Points“ geht, weiß Cortina selbst nicht so recht. „Das ist kein Problem der Motivation. Die Jungs wollen. Aber wenn du keinen Erfolg hast, hast du auch kein Selbstvertrauen.“ In Berlin habe er sogar „einen Schritt nach vorn“ gesehen. „Wir haben gespielt und nicht abgewartet. Im ersten Drittel waren wir gut und hatten auch im zweiten Abschnitt die ersten drei Chancen. Erst als diese vergeben wurden, verloren wir das Selbstvertrauen.“ Nun gelte es, gegen Düsseldorf und Bremerhaven die anfangs gezeigte Leistungs über 60 Minuten abzurufen. Auch Verteidiger Benedikt Brückner hatte am Spiel seiner Mannschaft nicht viel auszusetzen. „Wir hatten genauso viele Chancen wie Berlin, haben daraus aber weniger gemacht als der Gegner. Vielleicht denken wir zu viel nach.“

Zwischen den Schwenninger Pfosten steht am Freitagabend Dustin Strahlmeier. Da Joey MacDonald (Tinnitus) weiterhin ausfällt und Marco Wölfl das Team von Kooperationspartner EHC Freiburg verstärkt, steht als Torhüter Nummer zwei der 17-jährige Nils Velm bereit. Die Breisgauer befinden sich in der DEL2 ebenfalls in der entscheidenden Saisonphase. Deshalb verzichten die Schwenninger auf die Dienste von Steven Billich und leihen den Stürmer für den Rest der Saison an den Zweitligisten aus.

Wie für die Wild Wings, verläuft auch die Saison für Düsseldorf alles andere als nach Wunsch. Lediglich ein Punkt trennt beide Mannschaften auf den Plätzen elf und zwölf. Ein Schönheitspreis ist nicht zu erwarten, wenn beide Teams in der Helios-Arena ihre Schläger kreuzen. Cortina: „Die Spiele gegen Düsseldorf waren bislang immer eng, und so wird es auch diesmal sein.“

Um beim Auftritt in Bremerhaven möglichst ausgeruht aufs Eis zu gehen, fliegen die Schwennniger am Samstag via Zürich nach Hannover. Die Fischtown Pinguins sind als Tabellenneunter die große Überraschung der Saison. Umso kurioser mutet es an, dass die Wild Wings alle drei bisherigen Vergleiche für sich entschieden. Verteidiger Brückner weiß den Grund: „Wir waren jedes Mal gut auf den Gegner eingestellt.“ Hoffentlich ist das auch am Sonntag der Fall. In diesem Fall sind aller guten Dinge vier.

So spielen die Wild Wings

Tor:

Dustin Strahlmeier (Nils Velm)

Abwehr:

Simon Gysbers – Tim Bender

Jiri Hunkes – Benedikt Brückner

Kalle Kaijomaa – Alex Trivellato

Angriff:

Jerome Samson – Will Acton – Daniel Schmölz

István Bartalis – Andrée Hult – Marcel Kurth

Jake Hansen – Marc El-Sayed – Uli Maurer

Herpich/Palausch – Simon Danner – Markus Poukkula