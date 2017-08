Regionalsport Schwarzwald Wild Wings: Leckeres Eis an Loch zehn

Schwenninger Eishockey-Profis golfen gemeinsam mit Sponsoren in Königsfeld

Eishockey/ Golf: (tif) Ein voller Erfolg war das 1. Sponsoren-Golfturnier der Schwenninger Wild Wings. Im Rahmen der Teampräsentation ging es für die Mannschaft und die Sponsoren im Golfclub Königsfeld vor allem um Spaß.

Am zehnten Loch gab es Eis, das von allen Beteiligten trotz teils widriger Wetterbedingungen nur zu gerne angenommen wurde. Schließlich ging es beim 1. Sponsoren-Golfturnier der Wild Wings nicht so sehr um den sportlichen Wettkampf, sondern um den Spaß miteinander und das gegenseitige Kennenlernen.

Rund 60 Sponsoren hatten sich für dieses Event im Golfclub Königsfeld angemeldet. Die Wild Wings traten in voller Mannschaftsstärke – inklusive Trainern und Manager – an. Während sich die (Noch-) Nicht-Golfer gemeinsam zum Schnupperkurs aufmachten, ging es für acht Flights auf einen Neun-Loch-Kurs. Dabei hatten die Organisatoren auch ein paar kleine Einlagen vorbereitet. An Loch 18 beispielsweise musste mit Eishockey-Handschuhen eingelocht werden, am zehnten Loch gab es neben dem Eis auch fünf Fragen, die nicht einfach zu beantworten waren.

Als beste Golfer aus den Reihen der Wild Wings erwiesen sich Uli Maurer und Neuzugang Mirko Höfflin. Ein gemeinsamer Grillabend und die Präsentation der Mannschaft rundeten den Tag ab. Eine Wiederholung im nächsten Jahr ist bereits geplant.