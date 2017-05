Regionalsport Schwarzwald Wild Wings: Jussi Timonen verstärkt die Abwehr

Schwenningen holt finnischen Verteidiger

Eishockey: Die Wild Wings haben den nächsten Baustein für ihre Verteidigung verpflichtet. Die Schwenninger nahmen mit Jussi Timonen einen erfahrenen Verteidiger aus Finnland unter Vertrag. Der 33-Jährige kommt vom finnischen Vizemeister KalPa nach Schwenningen. Er erhält bei den Wild Wings einen Einjahresvertrag.

„Wir konnten mit Jussi Timonen einen wichtigen Bestandteil für unsere Defensive verpflichten. Er bringt eine enorme Erfahrung mit und war in den letzten Jahren stets Kapitän oder Assistent in seiner Mannschaft. Seine Führungsqualität soll uns mehr Stabilität und Sicherheit für unser Spiel verleihen“, sagt Schwenningens Sportmanager Jürgen Rumrich zur finnischen Neuverpflichtung.

Der 1,83 Meter große und 92 Kilogramm schwere Timonen erlernte das Eishockey spielen in der Jugend bei KalPa. Im Jahr 2006 wechselte er für zwei Jahre nach Nordamerika und kam dort zu Einsätzen in der NHL und AHL, bevor er 2008 zu seinem Heimatverein KalPa zurückkehrte. Dort spielte er die vergangenen neun Spielzeiten und zog in dieser Saison mit seiner Mannschaft ins Finale um die Meisterschaft ein. Dabei erzielte er in insgesamt 73 Partien 18 Scorer-Punkte.