Regionalsport Schwarzwald Wild Wings: In der Abwehr tut sich einiges

Wild Wings: In der Abwehr tut sich einiges

Verteidiger Kyle Sonnenburg kommt von Krefeld nach Schwenningen. Alex Trivellato und Simon Gysbers vor Abschied

Eishockey: Bei den Schwenninger Wild Wings tut sich, zumindest was die Defensive betrifft, einiges in diesen Tagen. Der DEL-Klub hat einen weiteren Verteidiger verpflichtet. Kyle Sonnenburg wechselt von den Krefeld Pinguinen in den Schwarzwald. Zudem stehen die Zeichen bei zwei Verteidigern aus der vergangenen Saison auf Abschied.

Der 30-jährige Sonnenburg ist Linksschütze und wurde 1986 im kanadischen Waterloo (Ontario) geboren. Seine Eishockeykarriere startete er bei den Belleville Bulls (2002 bis 2005). Anschließend wechselte der 1,85 Meter große und 89 Kilogramm schwere Verteidiger innerhalb der kanadischen Juniorenliga zu den Brampton Battalion. Ab 2007 spielte er vier Jahre lang für die University of Waterloo in der Canadian Interuniversity Sport. Im Sommer 2011 wechselte Sonnenburg nach Krefeld.

„Kyle ist mit 30 Jahren im besten Eishockeyalter und bringt die Erfahrung von 253 DEL-Spielen mit. Er ist ein läuferisch guter Verteidiger, der unserer Defensive mehr Stabilität verleihen wird“, sagt Manager Jürgen Rumrich sicher. Sonnenburg ist offiziell nach Benedikt Brückner und Mirko Sacher der dritte Verteidiger im Schwenninger Kader. Nummer vier ist Dominik Bittner von den Adler Mannheim, dessen Verpflichtung die Wild Wings bald bekannt geben dürften. Sonnenburg ist zudem der erste Deutsch-Kanadier, der für die Schwenninger in der kommenden Saison auflaufen wird.

Kommt Bittner, bedeutet dies zugleich, dass Verteidiger Alex Trivellato gehen muss. Rumrich wollte zwar einen Bittner-Wechsel nicht bestätigten, meinte jedoch: „Wenn es mit dem deutschen Verteidiger, den wir haben wollen, klappt, ist für Alex kein Platz mehr im Kader.“ Auch Simon Gysbers wird nächste Saison mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr das Trikot der Wild Wings tragen. „Es sieht danach aus, dass er seine Karriere beenden wird“, so Rumrich. Dagegen besteht bei den Schwenningern weiterhin Interesse an den beiden Verteidigern Kalle Kaijomaa und Tim Bender. „Bei Kalle Kaijomaa sind wir in Gesprächen. Auch bei Tim Bender haben beide Seiten Interesse.“

Bender hat für kommende Saison noch einen Vertrag beim EHC Red Bull München. Da die Münchner derzeit im Playoff-Finale gegen Wolfsburg um die deutsche Meisterschaft spielen, wird es erst nach Beendigung der Finalserie weitere, konkrete Verhandlungen geben. „Dann wird jedoch zeitnah eine Entscheidung fallen“, meinte der Wild Wings-Manager. Die Finalserie endet spätestens am Freitag, 21. April.

Rumrich kam vor wenigen Tagen von einer über zweiwöchigen Tour aus Nordamerika zurück. Dort nahm er Spieler in der American Hockey League (entspricht der 2. Liga) und der East Coast Hockey Liga (3. Liga) unter die Lupe. „Zudem“, so Rumrich, „habe ich viele Gespräche geführt und Kontakte geknüpft. Es war se hr interessant.“ Einen Spieler aus diesen Ligen habe er im Rahmen seiner Übersee-Reise allerdings (noch) nicht verpflichtet.