Regionalsport Schwarzwald Wild Wings: Ilpo Kauhanen nun auch bei U18-Auswahl Torwarttrainer

Finne erweitert sein Betätigungsfeld

Eishockey: Die deutsche U18-Nationalmannschaft nimmt vom 22. bis 27. August am DEL Junior Cup 2017 in Mannheim teil. Die DEB-Auswahl trifft bei dem Turnier auf ein international hochkarätig besetztes Teilnehmerfeld. Neben den Jungadlern und der deutschen U18-Auswahl nehmen noch Mannschaften aus Russland, Finnland, Tschechien und Kanada teil. Ebenfalls in Mannheim mit dabei: Ilpo Kauhanen von den Wild Wings. Der 43-jährige gebürtige Finne wird neben seiner Tätigkeit als Torwarttrainer der Schwenninger Wild Wings auch die U18-Nationalmannschaft in der anstehenden Saison 2017/18 begleiten und die besten deutschen Nachwuchskeeper trainieren.

Während seiner aktiven Karriere spielte Kauhanen in der DEL unter anderem für Kassel, Hannover, Mannheim, Duisburg und Ingolstadt. Seit 2015 ist er in Schwenningen Teil des Trainerteams. „Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Ilpo. Er ist ein erfahrener Torhüter, der das deutsche Eishockey sowohl aus seiner aktiven Karriere als auch aus Trainersicht kennt und dessen fachliche Kompetenz uns im Nachwuchsbereich helfen wird“, sagte Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm bei einem Besuch am vergangenen Dienstag in Schwenningen.