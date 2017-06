Regionalsport Schwarzwald Wild Wings: "Haben vollstes Vertrauen in den Kader"

DEL-Klub Schwenningen schließt Personalplanung ab. Saisonstart mit nur acht Kontingentspielern

Eishockey: Was die Aktivitäten auf dem Transfermarkt betrifft, können sich Manager Jürgen Rumrich und Trainer Pat Cortina entspannt zurücklehnen. Die Wild Wings haben nach aktuellem Stand keinen Bedarf mehr an Spielern. Drei Monate vor Beginn der neuen Saison in der Deutschen Eishockey Liga haben die Neckarstädter ihre Personalplanungen abgeschlossen. Die Schwenninger werden mit einem Kader von 24 Akteuren in die neue Saison gehen.

Mit einer Überraschung warten die Wild Wings ausgerechnet bei den Schlüsselpositionen auf. Obwohl pro Partie neun Ausländer eingesetzt werden dürfen, starten der DEL-KLub mit nur acht sogenannten Kontingentspielern in die Saison. Dabei gelten gerade jene Profis, die keinen deutschen Pass besitzen, als tragende Säulen im Gefüge einer Mannschaft. Von einem Nachteil im Vergleich zur Konkurrenz will Rumrich nichts wissen. Im Gegenteil: „Das ist keine Schwächung, denn wir sind bei den deutschen Positionen sehr gut aufgestellt und in diesem Sektor stärker als in der vergangenen Saison. Diese Spieler sollen auch die nötige Eiszeit bekommen, um sich weiterzuentwickeln. Wir haben vollstes Vertrauen in den Kader“, sagt der Manager.

Die letzte noch freie Stelle im Team von Trainer Pat Cortina soll Kai Herpich einnehmen. Der 22-Jährige spielt seit vergangener Saison für Schwenningen, bekam in der Endphase aber immer weniger Eiszeit. Dennoch machte sich Cortina stark für den Stürmer. „Herpich hat sechs bis sieben Kilo abgenommen, ich plane mit ihm“, hatte der Coach bereits Ende Mai beim Fantalk der Wild Wings verlauten lassen. Ein neuer Vertrag für Herpich dürfte nur noch Formsache sein. Rumrich: „Er hat in den vergangenen Monaten hart trainiert und verstanden, was wir von ihm erwarten. Es sieht ganz danach aus, dass wir uns mit ihm einigen können.“

Sollte sich von den Importspielern einer verletzen oder aufgrund eines schwachen Saisonstarts Handlungsbedarf bestehen, haben die Wild Wings immer noch die Möglichkeit, schnell zu reagieren. Allerdings hat der Neue in diesem Fall keine Zeit, sich während der mehrwöchigen Vorbereitungsphase an seine Kollegen zu gewöhnen oder taktische Abläufe zu trainieren. Diesen Vorteil hat Anthony Rech. Der französische Nationalspieler wird von Beginn an beim Team sein. Allerdings wollen die Wild Wings erst kurz vor Saisonbeginn entscheiden, ob sie den Probevertrag mit dem Stürmer über den August hinaus verlängern oder sich nach einer Alternative umsehen.

Eine Kontingentstelle bleibt ohnehin offen, falls auf der Torhüterposition etwas Unvorhergesehenes passiert. Mit Dustin Strahlmeier haben die Schwenninger zwar eine starke Nummer eins zwischen den Pfosten, doch Marco Wölf hat als Nummer zwei seine DEL-Tauglichkeit noch nicht über längere Zeit hinweg unter Beweis stellen können.

Anfang Juli in Kreuzlingen auf dem Eis: Momentan trainieren die Schwenninger Profis zu Hause vorwiegend in Eigenregie. Nur in Schwenningen hat sich eine fünfköpfige Gruppe gebildet, die im Kraftraum der Helios-Arena und im Schwenninger Moos die Übungseinheiten absolviert. Anfang Juli steht in Kreuzlingen das erste Eistraining auf dem Programm. „Ich gehe davon aus, dass dann alle deutschen Spieler von uns dabei sind“, sagt Rumrich.

Steffen Nietschke hört auf: Während die Mannschaft komplett ist, müssen die Wild Wings im Betreuerstab eine Lücke stopfen. Der langjährige Physiotherapeut Steffen Nietschke verlässt die Schwenninger aus familiären Gründen. „Das ist ein herber Schlag. Er hat sowohl fachlich als auch menschlich perfekt zu unserem Team gepasst. Es wird sehr schwierig, Ersatz zu finden“, kommentierte Rumrich den Abschied von Nietschke.

Kader der Wild Wings

Tor: Dustin Strahlmeier, Marco Wölfl.

Abwehr: Tim Bender, Kalle Kaijomaa (A), Jussi Timonen (A), Mirko Sacher, Benedikt Brückner, Dominik Bittner, Kyle Sonnenburg, Dominik Bohac.

Angriff: Mirko Höfflin, Will Acton (A), Stefano Giliati (A), Istvan Bartalis (A), Andrée Hult (A), Anthony Rech (A mit Probevertrag), Ulrich Maurer, Marc El-Sayed, Marcel Kurth, Tobias Wöhrle, Simon Danner, Markus Poukkula (A), Lennart Palausch, Kai Herpich (fest eingeplant). Trainer: Pat Cortina. Co-Trainer: Petteri Väkiparta.

A = Ausländer. Neun dürfen pro Spiel eingesetzt werden. (wmf)