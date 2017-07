Regionalsport Schwarzwald Wild Wings: Erster Eis-Kontakt

Am Donnerstag Training der deutschen Profis in Kreuzlingen

Eishockey: Am Donnerstag hat für die Schwenninger Wild Wings die Eiszeit wieder begonnen, zwar nicht in der Helios-Arena, aber in der Kreuzlinger Bodensee-Arena. Die Kontingentspieler waren noch nicht mit von der Partie, ebenso wie der Deutsch-Tscheche Domink Bohac und der Deutsch-Kanadier Kyle Sonnenburg. Sie werden erst Ende Juli/Anfang August am Neckarursprung eintreffen.

So waren die deutschen Profis in Kreuzlingen unter sich. Von diesem Mannschaftsteil fehlten Neuzugang Tobias Wörle, der sich mit einer Trainingsgruppe in seiner Heimatstadt Füssen fit hält, und Uli Maurer. Auch er trainiert zurzeit dort, wo er wohnt, in Garmisch. Chefrainer Pat Cortina war ebenfalls nicht vor Ort. Der 52-Jährige wird Anfang nächster Woche seine Arbeit in Schwenningen wieder aufnehmen.

Co-Trainer Petteri Väkiparta versammelte in der Schweizer Grenzstadt 15 Spieler um sich. Mit dabei die prominenten Neuverpflichtungen Mirko Höfflin und Dominik Bittner. Auch zwei junge DNL-Spieler durften auf dem Kreuzlinger Eis Profi-Atmosphäre schnuppern. Simon Danner war aufgrund einer Handgelenks-OP zwar noch gehandicapt, absolvierte aber im Rahmen seiner Möglichkeiten alle Übungen.

Auf dem Programm standen Stocktechnik, Laufübungen und reichlich Schüsse für die Torhüter. Neben Dustin Strahlmeier und Marco Wölfl stand auch Nachwuchsmann Nils Velm zwischen den Pfosten. Aufmerksamer Beobachter war Schwenningens Manager Jürgen Rumrich, der sich nach der langen Pause einen ersten Eindruck von den Spielern verschaffte. „Die Jungs waren fast drei Monate nicht mehr auf dem Eis. Da wird zunächst Wert auf läuferische und technische Fertigkeiten gelegt. Alle haben gut mitgezogen. Jeder fiebert schon jetzt dem Saisonstart entgegen“, sagte Rumrich.

Die nächsten Eis-Einheiten in Kreuzlingen finden in der kommenden Woche am Dienstag und Donnerstag statt. Montag, Mittwoch und Freitag absolvieren die Schwenninger Profis in der Helios-Arena ihr Trockentraining. Auch auf dem idyllischen Weg rund um das Schwenninger Moos dürfte so mancher Tropfen Schweiß vergossen werden. Am Mittwoch, 2. August, findet das erste interne Eistraining in der Helios-Arena statt. Am Samstag, 5. August, präsentieren sich die SERC-Profis beim öffentlichen Eistraining erstmals den Schwenninger Fans.