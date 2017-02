Wild Wings: Erneute Nullrunde in der Hauptstadt

Kritische Worte von Schwenningens Trainer Pat Cortina nach der 0:1-Niederlage in Berlin

Eishockey: Berlin war für die Wild Wings (wieder) keine Reise wert. Auch beim zweiten Gastspiel in dieser Saison in der Bundeshauptstadt gingen die Schwenninger leer aus. Kurioserweise verloren sie beide male mit dem Eishockey-untypischen Ergebnis von 0:1 – sowohl am Dienstagabend als auch drei Monate zuvor. Zwei Gegentore in 120 Minuten und dennoch null Punkte.

Trainer Pat Cortina sparte nach dem Auftritt seiner Mannschaft nicht mit Kritik: „Wir wollten mit Tempo spielen und viel Druck machen. Aber dafür haben wir nicht genug getan. Wir haben gemacht, was bequem war und nicht genügend investiert.“ Mit dem ersten Drittel war der 52-Jährige noch einigermaßen zufrieden. Doch nach dem Führungstreffer der Berliner durch André Rankel in der 27. Minute, habe seine Mannschaft das Selbstvertrauen verloren: „Danach war der Glaube an den Erfolg nicht mehr stark genug und der Kampfgeist ging verloren.“

Einzig Torhüter Dustin Strahlmeier sorgte im Mitteldrittel dafür, dass die Wild Wings bis zum Schluss auf einen Erfolg hoffen durften. „Wenn Dustin im zweiten Drittel nicht so gut gehalten hätte, hätte Berlin da schon mit 3:0 oder 4:0 führen können“, so Cortina.

Auch Manager Jürgen Rumrich sah eine Wild Wings-Mannschaft, „die gut begonnen, aber nach dem Rückstand den Faden verloren hat“. Rumrich weiter: „Wir hatten zwar einige Chancen, aber alles in allem war es zu wenig.“ Die beiden größten Möglichkeiten hatte Daniel Schmölz. Wenige Tage nach seinem 25. Geburtstag hätte er das 100. Saisontor der Wild Wings schießen können. Schmölz stand zweimal allein vor Eisbären-Torhüter Marvin Cüpper und scheiterte beide Male an ihm.

Die Schwenninger steigerten sich zwar gegenüber dem Auftritt zwei Tage zuvor gegen Augsburg (1:6). Dennoch ließ die Mannschaft in Berlin den nötigen Willen vermissen, um angeschlagene Eisbären in die Knie zu zwingen. Umso enttäuschter waren die Spieler am Tag danach. „Die Jungs waren am Mittwoch sehr ruhig“, sagte Cortina.

Bei zehn Punkten Rückstand ist der begehrte, zehnte Tabellenplatz zwar noch nicht völlig außer Reichweite. Aber doch sehr weit weg. Acht Spiele sind es noch bis zum Hauptrunden-Ende. Für den Trainer ist aber weiterhin „noch alles möglich“. Cortina: „Man macht es sich zu leicht, wenn man jetzt nicht mehr daran glaubt. Wir haben noch Spiele gegen Mannschaften, die ebenfalls um Platz zehn spielen.“ Das erste Duell gegen einen direkten Konkurrenten steigt bereits am Freitagabend in der Helios-Arena. Dann empfängt der Tabellenzwölfte den Tabellenelften Düsseldorfer EG.