Wild Wings: "Eine Frage der Ehre"

Schwenninger Eishockey-Profis erwarten am Freitagabend Kölner Haie. Am Sonntag bei Schlusslicht Krefeld Pinguine

Eishockey: Die Wild Wings haben die große Chance, den spielfreien Eisbären aus Berlin bis auf vier Punkte auf den Pelz zu rücken. Bei einem Heimsieg am Freitagabend (19.30 Uhr) gegen die Kölner Haie wäre das Rennen um Platz zehn und damit die Qualifikation für die Pre-Playoffs wieder völlig offen. Am Sonntag (16.30 Uhr) ist ein Auswärtserfolg bei DEL-Schlusslicht Krefeld Pinguine ohnehin Pflicht.

Völlig entspannt und mit einem Lächeln im Gesicht: So tritt derzeit Pat Cortina auf. Der Mann scheint zufrieden mit sich und der Welt. „Wir wollten die Saison bis in den Februar hinein spannend halten. Das haben wir geschafft“, sagte der Schwenninger Coach und hat schon das nächste Ziel vor Augen. „Für uns ist es nicht genug, im Kampf um Platz zehn nur dabei zu sein. Jetzt wollen wir den entscheidenden Schritt nach vorn gehen“, lässt der 52-Jährige keine Zweifel am Ziel der Wild Wings.

Auslöser für die neue Zuversicht am Neckarursprung war das vergangene Wochenende, das den Wild Wings fünf Punkte bescherte. Cortina: „Das hat uns Kraft, Motivation und den Glauben gegeben, dass wir es schaffen können.“ Nach zwei freien Tagen war der Coach mit der Trainingseinheit am Mittwoch nicht sonderlich zufrieden, dafür am Donnerstag umso mehr. „Da waren Tempo und Intensität sehr hoch.“ Die Schwäne sind bereit für die Haie.

Köln hat Platz vier und somit das erste Heimrecht in der Playoff-Runde so gut wie sicher. Nun gilt es für die Rheinländer, bis dahin den Rhythmus nicht zu verlieren. Genau dies droht den Haien nach zwei Niederlagen in Folge. Eine weitere Pleite wollen sie sich in Schwenningen nicht erlauben. „Köln ist auf allen Positionen hervorragend besetzt, physisch stark und gut strukturiert“, weiß Cortina. Vor allem die Offensivkraft des Gegners flößt ihm Respekt ein. „Deshalb müssen wir in unserem eigenen Drittel stark sein und gut verteidigen.“ Das Duell gegen die Haie weckt auch das Interesse der Fans. Die Wild Wings erwarten mehr als 4000 Zuschauer in der Helios-Arena. Die Sitzplätze sind bereits komplett ausverkauft.

Sind die Wild Wings gegen Köln trotz Heimvorteils Außenseiter, gehen sie am Sonntag bei Schlusslicht Krefeld als Favorit aufs Eis. Die Pinguine stehen vor einem Scherbenhaufen. Ob die Rheinländer auch in der nächsten Saison in der DEL vertreten sein werden, weiß noch keiner. Ausgerechnet gegen den Tabellenletzten weisen die Schwenninger eine miserable Bilanz auf. Aus drei Spielen holten sie nur einen Punkt. Das soll sich ändern. „Wir wollen wenigstens ein Mal gutes Eishockey gegen Krefeld zeigen. Das ist eine Frage der Ehre“, sagt Cortina.

Der Trainer wird keine Änderung an seiner zuletzt erfolgreichen Formation vornehmen. Kapitän Sascha Goc hat nach seinem Handbruch das Training zwar wieder aufgenommen, aber immer noch Schmerzen. Cortina: „Wir hoffen, dass er in der nächsten Woche wieder spielen kann.“ Torhüter Joey MacDonald, der an Tinnitus leidet, fühlt sich zwar wieder besser, aber noch nicht in der Lage, zwischen den Pfosten zu stehen. Der 37-Jährige wird an diesem Wochenende mit dem Trockentraining beginnen. Als Torhüter Nummer zwei hinter Dustin Strahlmeier steht der 18-jährige Nils Velm bereit. Ob auch Schlussmann Marco Wölfl zum Kader stoßen wird, wollen die Schwenninger mit Kooperationspartner EHC Freiburg kurzfristig klären.