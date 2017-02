Wild Wings: "Die Mannschaft muss Charakter zeigen"

Schwenninen spielt am Freitag in Straubing. Am Sonntag zu Hause gegen Nürnberg

Eishockey: Am Tag nach der 1:4-Niederlage in Mannheim, am Tag nach dem endgültigen K.o. im Kampf um einen Platz in den Pre-Playoffs machte Pat Cortina aus seiner Gemütslage keinen Hehl. „Ich war traurig, sehr traurig“, sagte der Schwenninger Trainer. Nicht die Pleite im Derby wurmte ihn, sondern die Art und Weise, wie seine Mannschaft aufgetreten war. „Selbst wenn wir unsere Top-Leistung abrufen, kommen wir nur bis auf 80 Prozent an die Qualität von Mannheim heran. Aber in diesem Spiel waren es nur 50. Die Spieler sind 30 Prozent schuldig geblieben“, ärgerte sich der 52-jährige Italo-Kanadier.

Nein, sie hatten sich am Mittwochabend nicht ernsthaft gewehrt gegen das drohende Schicksal. Es war nicht das erste Mal in dieser Saison, dass die Wild Wings in entscheidenden Spielen der Mut verließ. Sie wirkten gelähmt wie das Kaninchen vor der Schlange. Cortina: „Diesen Schritt müssen wir in der nächsten Saison noch machen und in allen Spielen unsere maximale Leistung abrufen.“

Am letzten Hauptrunden-Wochenende bei den Straubing Tigers (Freitag, 19.30 Uhr) und am Sonntag (14 Uhr) in der Helios-Arena gegen die Nürnberg Icetigers geht es für die Wild Wings vor allem darum, die Saison nicht als Schlusslicht zu beenden und vielleicht sogar noch auf Rang elf zu klettern. Das zeigt: Die Mannschaft hat durchaus noch sportliche Ziele vor Augen. Auch deshalb nimmt Cortina sein Team in die Pflicht. „Wir müssen den Zuschauern zeigen, dass wir echte Profis sind und jedes Spiel für uns wichtig ist. Die Mannschaft muss ihren wahren Charakter zeigen. Einstellung und Arbeitsmoral müssen stimmen.“

Genau diese Profis waren es übrigens, die ihren geknickten Coach nach der traurigen Nacht wieder aufbauten. „Die Spieler waren am Donnerstag mit Freude beim Training und haben mir dadurch viel Energie gegeben.“ Kein Zweifel: Sieben Monate gemeinsamer Arbeit schweißen zusammen. Cortina: „Das sind alles gute Jungs.“

Zwar hatte er bis zuletzt gehofft, für Schwenningen noch mal aufs Eis zu gehen, doch daraus wird nichts: Die gebrochene Hand von Sascha Goc lässt keinen Einsatz mehr zu. Das ist umso bitterer, da der Kapitän die Wild Wings verlassen muss und sich nicht standesgemäß von den Fans verabschieden kann (siehe heutiges Exklusiv-Interview im Allgemeinsport). Verteidiger Jiri Hunkes stand nach seiner Verletzung beim Spiel in Mannheim zwar wieder auf dem Eis, fühlte sich anschließend aber nicht gut und fehlte am Donnerstag beim Training. Auch er wird wohl nicht mehr spielen. Bei Stürmer Andrée Hult besteht die leise Hoffnung, dass er zumindest am Sonntag gegen Nürnberg wieder fit ist. Gegen Straubing muss der Schwede passen, ebenso wie Torhüter Joey MacDonald, der an Tinnitus leidet.

Sowohl für Straubing als auch für Nürnberg geht es noch um einiges. Die Tigers können als Tabellenneunter noch von Düsseldorf abgefangen und aus den Pre-Playoffs katapultiert werden. Und die Icetigers haben als Tabellendritter noch die Chance auf Rang zwei, der für die Teilnahme an der Champions-League berechtigt. „Wir spielen gegen zwei hoch motivierte Gegner“, weiß Cortina. Eine gute Gelegenheit für die Schwenninger Profis, Charakter zu zeigen.

Die Unruhe, die durch den Besuch der Steuerfahnder im Umfeld der Schwenninger Wild Wings entstanden ist, versucht Cortina so gut es geht von der Mannschaft fern zu halten. „Darüber habe ich als Trainer keine Kontrolle. Wir konzentrieren uns nur auf die beiden Spiele. Was gerade im Verein passiert, darf für die Spieler keine Entschuldigung sein.“