Regionalsport Schwarzwald Wild Wings: Der neue Schulterschluss zwischen Mannschaft und Fans

Öffentliches Eistraining in der Schwenninger Helios-Arena. 1700 Zuschauer feiern ihr neues Team

Eishockey: Die Schlüsselszene beim öffentlichen Training der Wild Wings am Samstagnachmittag folgte am Ende der einstündigen Übungseinheit. Die Spieler bildeten einen Kreis, reckten ihre Schläger in die Höhe und klatschten dem Publikum Beifall. Wie ein Echo hallte der Beifall der rund 1700 Schaulustigen auf die Eisfläche zurück. War dies der neue Schulterschluss zwischen Mannschaft und Fans, nachdem die Zusammenstellung des Kaders bei den Anhängern wochenlang für hitzige Diskussionen gesorgt hatte? „Ich hoffe es, denn wir brauchen unsere Fans“, sagte SERC-Trainer Pat Cortina.

75 Minuten zuvor hatte die neue Eiszeit in Schwenningen begonnen. Zuerst kam das Trainer-Trio aus der Kabine, dann die drei Torhüter. Als erster Feldspieler betrat Benedikt Brückner die Eisfläche. Der stärkste Applaus brandete auf, als Torjäger Will Acton und Torhüter Dustin Strahlmeier erschienen. „Das tut gut“, freute sich Strahlmeier über die Sympathie, die er bei den Fans genießt. Später sorgte der Schlussmann beim Duell Schütze gegen Torhüter mit spektakulären Paraden und weiten Ausflügen aus seinem Gehäuse erneut für Stimmung auf den Rängen.

Passfolgen, Spielformen drei gegen drei und vier gegen vier sowie Torschüsse standen auf dem Programm. Nichts Spektakuläres, aber alle hatten sichtlich Spaß, endlich wieder vor Publikum Eishockey in der Helios-Arena zu spielen. Im Blickpunkt standen die neuen Gesichter. Bis auf Kyle Sonnenburg, der wegen einer Sommergrippe fehlte, waren alle mit von der Partie. Auch Tobias Wörle, der aus München kam. „Ich habe auch schon in Straubing und Iserlohn gespielt. Da hatten wir nicht annähernd so viele Zuschauer beim Eistraining wie hier. Das Höchste waren mal 700“, sagte der Angreifer, der vor wenigen Tagen seinen 33. Geburtstag feierte. Und noch eines hat Wörle innerhalb kurzer Zeit festgestellt: „Wir sind eine super Truppe. Einige Spieler kenne ich schon seit Jahren. Da kann man in der Kabine gleich richtig Blödsinn machen.“ Logistisch ist der Außenstürmer ebenfalls schon bestens organisiert. „Da ich in Donaueschingen wohne, kann ich mit Uli Maurer und Marc El-Sayed eine Fahrgemeinschaft zum Training bilden“, lacht Wörle.

Auch Mirko Höfflin, der aus Mannheim kam, hat schon etliche Vorzüge seiner neuen Kollegen ausgemacht. „Es gibt nur wenige Spieler, die schon Kinder haben und deshalb sofort nach Hause gehen. Da kann man mit den Jungs viel unternehmen.“ Was Höfflin noch positiv aufgefallen ist: „Man spürt, dass die Spieler großes Interesse haben, die anderen kennenzulernen. Das ist wichtig für ein gutes Klima innerhalb der Mannschaft.“

Dominik Bittner, der ebenfalls von den Adler Mannheim an den Neckarursprung wechselte, fühlt sich in seiner neuen Umgebung bereits pudelwohl. Bei den Wild Wings spüre ich das Vertrauen, das mit entgegengebracht wird. Das war zuletzt nicht der Fall“, sagte der 25-Jährige, der in Tuningen wohnt. Bittner ist bereit, die ihm zugedachte Führungsrolle zu übernehmen. „Ich hätte kein Problem damit, die Mannschaft als Kapitän zu führen“, sagte der Verteidiger, der mit einem Zweijahresvertrag ausgestattet ist.

Auch Anthony Rech weckte das Interesse der Fans. Der 25-jährige Franzose ist mit einem Probevertrag ausgestattet und muss in den kommenden Wochen versuchen, sich für einen langfristigen Kontrakt zu empfehlen. Der Stürmer mit der Rückennummer 18 fiel bei seinem ersten öffentlichen Auftritt noch nicht sonderlich auf. Das liegt wohl an seinem Naturell. „Anthony gibt sich noch sehr zurückhaltend. Er weiß um die große Herausforderung und ist noch etwas unsicher. Er muss sich seinen Platz im Team erst noch suchen“, sagte Trainer Cortina.

Seit vergangenem Mittwoch finden die offiziellen Trainingseinheiten in der Helios-Arena statt. Zeit genug für den Coach, sich einen Eindruck von der Mannschaft zu verschaffen. Cortina ist zufrieden mit dem, was er bislang sah: „Die Fitness ist gut. Alle strahlen großen Optimismus aus. Die Tiefe des Kaders ist besser als vergangene Saison. Es wird einen Konkurrenzkampf um die Plätze geben. Und das ist gut.“

Nur ein Spieler, der am Samstag ebenfalls auf dem Eis war und auch in den kommenden Wochen bei den Wild Wings mittrainiert, wird nicht in diesen Kampf um die Plätze eingreifen: Adam Poldruhak. Der Slowake hält sich lediglich in Schwenningen fit und ist kein Kandidat für einen Vertrag.

Wild Wings-Kader

Tor: Dustin Strahlmeier (Rückennummer 34), Marco Wölfl (94)

Abwehr: Benedikt Brückner (6), Dominik Bittner (7), Mirko Sacher (19), Kyle Sonnenburg (43), Jussi Timonen (46), Tim Bender (55), Kalle Kaijomaa (56), Dominik Bohac (86),

Angriff: Stefano Giliati (9), Marcel Kurth (10), Lennart Palausch (11), Andreé Hult (12), Kai Herpich (13), Simon Danner (14), Tobias Wörle (16), Anthony Rech (18), Will Acton (41), Mirko Höfflin (61), Markus Poukkula (63), Uli Maurer (77), István Bartalis (90), Marc El-Sayed (91).

Trainer: Pat Cortina; Co-Trainer: Petteri Väkiparta; Manager: Jürgen Rumrich