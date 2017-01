Wild Wings: Der Kapitän will noch nicht von Bord

Sascha Goc hofft auf Comeback im Februar und eine Vertragsverlängerung

Eishockey: Sascha Goc hat in seiner Profi-Karriere schon bessere Tage erlebt. Aufgrund seiner gebrochenen Hand verpasste er vor knapp zwei Wochen das spektakuläre Wintergame der Wild Wings in Sinsheim. Zudem fehlt der Kapitän seiner Mannschaft zumindest bis Mitte Februar.

Erstmals seit der Rückkehr in die Deutsche Eishockey-Liga 2013 haben die Schwenninger Mitte Januar noch realistische Chancen auf Platz zehn und die Pre-Playoffs. Ausgerechnet Goc, bei dem Verletzungen Seltenheitswert haben, muss in dieser Phase zuschauen. In den vergangenen drei Spielzeiten bei den Wild Wings verpasste er lediglich elf von 156 DEL-Spielen. „Es ist bitter, dass ich derzeit nicht spielen kann. Ich freue mich allerdings auch für die Mannschaft, dass wir derzeit sehr ordentlich punktet“, sagt Goc.

Mitte Dezember zog sich die Nummer 7 der Wild Wings einen Bruch an der rechten Hand zu. Die Zwangspause dürfte noch einige Spiele andauern. Goc: „Die Hand ist immer noch komplett steif und tut weh, wenn ich sie beuge. Nächste Woche habe ich keinen Gips mehr und kann mit der Reha beginnen.“ Der Verteidiger hofft, dass er in dieser Saison noch einmal ins Geschehen auf dem Eis eingreifen kann. Allerdings endet die Hauptrunde bereits am 26. Februar. „Umso schöner wäre es, wenn wir die Pre-Playoffs noch schaffen“, hofft der frühere NHL-Spieler.

Trotz seiner langwierigen Verletzung und dem fortgeschrittenen Sportler-Alter will der Kapitän am Ende der Saison noch nicht von Bord gehen. „Es macht mir immer noch Spaß. Zudem hatte ich bis vor meiner Verletzung in dieser Saison mit die meiste Eiszeit im Team. Das zeigt, dass ich auch mit 37 Jahren noch wertvoll bin.“ Deshalb betont Goc: „Ich würde sehr gerne weitermachen.“ Vertragsgespräche mit Manager Jürgen Rumrich habe es vor einigen Wochen gegeben, zuletzt jedoch nicht mehr. Einen möglichen Wechsel zu einem anderen Verein kann sich Goc derzeit nicht vorstellen. „Schwenningen ist etwas Besonderes. Es ist mein Stammverein und die Fans sind super. Aber man soll nie, nie sagen.“

Vielleicht spricht für eine Vertragsverlängerung auch die Tatsache, dass Goc den härtesten Schuss im aktuellen Wild Wings-Kader besitzt und somit als sogenannter Blueliner im Powerplay besonders wertvoll ist. Er weiß allerdings auch, dass die jüngeren Spieler – und das ist der Großteil in der DEL – ihm in anderen Bereichen voraus sind. Deshalb schließt Goc finanzielle Eingeständnisse seinerseits nicht aus: „Vielleicht wird die Eiszeit weniger. Dann ist es auch angebracht, dass man weniger verdient.“ Vorerst geht es für Sascha Goc aber vor allem darum, dass er wieder aufs Eis zurückkehren kann. An ein Karriere-Ende denkt er deshalb auch nicht. Im Gegenteil: „Wer weiß, vielleicht spiele ich ja noch mit 40“, sagt der 37-Jährige mit einem Schmunzeln im Gesicht