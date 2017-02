Wild Wings: Augsburg will Daniel Schmölz

Schwenningen droht starken deutschen Stürmer zu verlieren

Eishockey: (wmf) Daniel Schmölz zählt seit einigen Wochen zu den Leistungsträgern im Team der Wild Wings und belegt mit 23 Scorerpunkten (9 Tore/ 14 Assists) hinter Will Acton Rang zwei in der internen Scorerwertung. Klar, dass die Leistungen des 25-Jährigen auch den 13 Schwenninger DEL-Konkurrenten nicht verborgen bleiben. Bei etlichen Klubs steht Schmölz weit oben auf der Wunschliste. Dazu zählen auch die Augsburger Panther, die großes Interesse an dem Flügelstürmer haben. Die bayerischen Schwaben liegen finanziell in etwa auf dem gleichen Niveau wie die Wild Wings, haben aber sportlich die besseren Argumente. Als Tabellensechster hat Augsburg das Playoff-Ticket so gut wie sicher in der Tasche, während den Wild Wings erneut ein Platz im Tabellenkeller droht. Auf die Frage vor einigen Tagen, wo er seine sportliche Zukunft sehe, ließ sich Schmölz nicht in die Karten schauen. "Ich sage nichts, es ist alles offen." Kein Wort davon, dass er gerne bei den Wild Wings bleiben würde.