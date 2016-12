Wild Wings: Aller guten Dinge sind drei

Schwenningen am Mittwochabend gegen Eisbären Berlin. Uli Maurer wieder im Schwenninger Team

Eishockey: Wenn aller guten Dinge drei sind, müsste den Wild Wings am Mittwochabend (Beginn: 19.30 Uhr) gegen die Eisbären Berlin Sieg Nummer drei im dritten aufeinanderfolgenden Heimspiel gelingen. Mit einem Erfolg wären die Schwenninger wieder mittendrin statt nur dabei im Kampf um Platz zehn, der die Teilnahme an den Pre-Playoffs in der Deutschen Eishockey Liga bedeutet.

Wie Schwenningens Trainer Pat Cortina schon mehrfach betonte, würdigt er die Tabelle keines Blickes. Umso mehr achtet er darauf, ob seine Mannschaft Fortschritte macht, taktisch und spielerisch. Was er zuletzt beim 3:0-Sieg gegen Augsburg sah, dürfte dem 52-Jährigen gefallen haben. Da bewiesen seine Spieler jene Geduld, die sie zuvor des Öfteren hatten vermissen lassen. 50 Minuten begnügten sie sich damit, ein 0:0 gegen die Panthers zu halten, ehe Stefano Giliati eiskalt zuschlug. „Genau das wollte ich sehen, in dieser Hinsicht haben wir uns stark verbessert“, freute sich Cortina.

Auch in der Partie gegen Berlin dürfen die Wild Wings alles nur nicht mit dem Kopf durch die Wand. Das eigene Tor absichern und vorne auf Chancen lauern – so stellt sich der SERC-Coach den Auftritt gegen die Eisbären vor. Auch wenn die Saison beim Rekordmeister der DEL alles andere als nach Wunsch läuft, lässt sich Cortina vom enttäuschenden siebten Platz der Eisbären nicht blenden: „Berlin ist ein starkes Team mit viel Erfahrung. Eine Mannschaft von dieser Qualität kann mit solch einer Drucksituation umgehen.“

Sollten die Gäste überhaupt nicht wissen, wie man Selbstvertrauen tankt, hilft ihnen sicher ein Blick auf die bisherige Bilanz. Das 5:3 am 25. September war der neunte Erfolg der Eisbären in den zurückliegenden zehn DEL-Auftritten in Schwenningen. Selbst bei der einzigen Niederlage punktete Berlin. Der letzte Heimsieg der Wild Wings nach 60 Minuten (4:2) datiert vom 21. Oktober 2001.

Davon können sich die Berliner nichts kaufen. Die Wahrheit liegt auf dem Eis. Und dort treffen die Eisbären auf einen Gegner, der Morgenluft und seine Chance wittert. „Nach den beiden Siegen ist die Stimmung in der Kabine und beim Training spürbar besser. Die Spieler glauben wieder an sich“, sagt Cortina. Ausgerechnet die Verletzung von Kapitän Sascha Goc (Handfraktur) schweißte die Mannschaft endgültig zu einem verschworenen Haufen zusammen. Cortina: „Natürlich ist Sascha wichtig und sein Ausfall ein herber Verlust für uns. Aber die Spieler haben gut reagiert und wissen, das sie ohne Goc das Letzte aus sich herausholen müssen, um erfolgreich zu sein.“

Da auch Jiri Hunkes, der ebenfalls an einer gebrochenen Hand laboriert, nicht zur Verfügung steht, müssen die Wild Wings erneut mit fünf Verteidigern auskommen, so wie schon gegen Bremerhaven und Augsburg. „Da haben die Jungs einen großartigen Job gemacht“, lobt der Trainer seine Abwehr. Und wenn’s hinten klemmt, könnten Uli Maurer, der wieder ins Team zurückkehrt, und Marc El-Sayed ihre Defensivqualitäten als Stürmer zur Geltung bringen.

Zwischen den Pfosten steht Dustin Strahlmeier, der am Sonntag für den ersten Shutout der Wild Wings in dieser Saison verantwortlich zeichnete. Auch deshalb schenkt ihm Cortina gegen Berlin erneut das Vertrauen, ohne die Leistung von Joey MacDonald zu schmälern. Im Gegenteil: „Beide Goalkeeper machen einen guten Job. Wohl dem, der zwei solche Torhüter hat.“

Da Hunkes und Goc noch ein Weilchen auf Eis liegen, arbeiten die Wild Wings eifrig an der Verpflichtung eines weiteren Verteidigers. Übers Knie brechen wollen die Schwenninger ihre Entscheidung allerdings nicht. Cortina: „Wir dürfen nicht in Panik geraten. Der Spieler muss uns weiterhelfen. Unsere fünf Verteidiger haben zuletzt ihre Sache gut gemacht und werden das auch in den nächsten Spielen tun.“ Vor dem Auftaktbully wird es zum Gedenken an die Opfer des Anschlags in Berlin eine Schweigeminute geben.

Winter Game

Nach dem Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin rückt auch das Winter Game der Wild Wings am Samstag, 7. Januar, in der Fußball-Arena der TSG 1899 Hoffenheim in den Blickpunkt. Zu diesem Eishockey-Spektakel unter freiem Himmel werden bis zu 30.000 Besucher erwartet. Zum Thema Sicherheit für die Zuschauer sagt Adrian Pajero, Pressesprecher der Adler Mannheim: „Wir haben bereits viele Vorkehrungen getroffen. Nun wird das Ganze sicherlich nochmals thematisiert.“ (wmf)