Donaueschingen Wiedersehen nach zehn Jahren

Donaueschinger Oberliga-Damen haben erneut Heimvorteil. Badenliga-Herren 30 auswärts gefordert

Tennis, Oberliga Damen: (rom) Zum zweiten Heimspiel in Folge empfangen die Damen des TC BW Donaueschingen am Sonntag (11 Uhr) den TC Ettenheim. Während die Gastgeberinnen am vergangenen Wochenende ihr Spiel gegen Mengen souverän mit 7:2 gewannen, unterlag Ettenheim in Radolfzell knapp mit 4:5. Donaueschingens Teammanager Arno Göpfert setzt bei der Aufstellung erneut auf einen Mix aus erfahrenen und jungen Spielerinnen, lässt sich aber bei den vorderen Positionen im Vorfeld nicht in die Karten schauen. Die Blau-Weissen spielten zuletzt vor zehn Jahren gegen Ettenheim und werden nach deren Aufstellungsliste auf eine fast identische Mannschaft von damals treffen. Göpfert: „Das ist ein erfahrenes Team um Petra Furtwängler und der Tschechin Klara Formanova.“ Nach dem Schlechtwetter-Saisonauftakt gegen Mengen in der Halle hoffen die Tennisdamen, endlich auf den Außenplätzen in den fürstlichen Parkanlagen spielen zu können.

Badenliga Herren 30: Die Badenligaherren des TC BW Donaueschingen gehen nach dem Auftaktsieg am vergangenen Wochenende ebenfalls mit viel Selbstvertrauen in ihre nächste Partie am Sonntag bei TSG SV Blankenloch/SSC Karlsruhe. Die Gastgeber veloren ihr Auftaktspiel knapp mit 4:5 und hoffen auf das erste Erfolgserlebnis in der Badenliga. Bei der Aufstellung setzt Donaueschingens Spielführer Mario Hauser auf die Mannschaft der letzten Woche. Aus gutem Grund. „So viele Rotationsmöglichkeiten haben wir nicht.“