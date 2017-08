Wieder mehr Auswahl für Reiner Scheu

Verbandsligist FC Bad Dürrheim spielt am vierten Spieltag gegen Oberliga-Absteiger Offenburger FV

Fußball-Verbandsliga: FC Bad Dürrheim – Offenburger FV (Samstag, 15.30 Uhr). (daz) Am vierten Spieltag darf der FC Bad Dürrheim bereits zum dritten Mal vor eigenem Publikum spielen. Bisher ist die Bilanz nach der Niederlage gegen Kehl und dem Sieg gegen Endingen ausgeglichen. Sollten die Kurstädter zumindest einen Punkt gegen Offenburg holen, wären alle im Umfeld der Dürrheimer nicht unglücklich. „Offenburg gehört zu den vier, fünf Mannschaften, die um den Aufstieg mitspielen werden. Eine technisch gute Mannschaft mit einigen sehr erfahrenen Spielern“, hat Bad Dürrheims Trainer Reiner Scheu bei der Beobachtung des kommenden Gegners erkannt.

Viel deutet im Vorfeld darauf hin, dass Scheu auf die Erfolgsmannschaft vom vergangenen Wochenende setzt. Einen Wechsel wird er aber vollziehen müssen, da sich Sime Fantov aus privaten Gründen für den Samstag abgemeldet hat. Anders als in den Wochen zuvor hat der Fußball-Lehrer nun aber personelle Alternativen, um Fantov zu ersetzen. Zwar steigt Jonas Schwer erst in der kommenden Woche wieder ins Training ein, doch Mustafa Akgün und Sheriff Bah stehen wieder zur Verfügung, wenngleich beide auch nicht Eins-zu-Eins auf der Fantov-Position einsetzbar sind. Bah könnte der Abwehr Stabilität geben, nachdem der ehemalige Spanien-Profi bei seinem ersten Einsatz da einen guten Eindruck hinterlassen hat. Akgün hingegen ist ein Mann für die Spitze, der seine Torjäger-Qualitäten schon mehrfach nachgewiesen hat.

Der jüngste 2:0-Erfolg gegen Endingen hat bei de Kurstädtern neues Selbstvertrauen erzeugt. Mit dieser Körpersprache will sich die Elf gegen den Oberliga-Absteiger präsentieren und. „Der erste Saisonsieg hat uns allen gut getan. Sollte jetzt noch ein Punkt hinzukommen, wären wir einigermaßen auf Kurs“, ergänzt Scheu.

Um bestens gewappnet zu sein, ließ der Coach in den vergangenen Tagen einige Schnelligkeitstest absolvieren. „Die Spritzigkeit wird gerade in diesem Spiel wichtig sein“, so Scheu. Er hat taktisch einen Plan ausgearbeitet, mit dem seine Mannschaft gegen den Favoriten bestehen könnte. Klar ist auch, dass dies nur mit einer sicheren Abwehr klappen kann. Offenburg mit einem Schnitt von über drei geschossene Toren pro Spiel, was für viel Durchschlagskraft spricht.