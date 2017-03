Weltcup findet statt

Der Regen am Donnerstag hat die Schonacher Organisatoren nicht aus der Bahn geworfen. Der Schwarzwaldpokal der Kombinierer findet wie geplant am 18. und 19. März statt. Der Fis-Beauftragte für die Schneekontrolle, Joachim Bruder, überzeugte sich am Freitag vor Ort und gab grünes Licht für das Weltcupfinale, bei dem es je nach den Resultaten der Wettkämpfe in Oslo und Trondheim zu einer Wimpernschlag-Entscheidung um die große Kristallkugel zwischen Johannes Ryzek (Oberstdorf) und Eric Frenzel (Oberwiesenthal) kommen könnte. Zwei Wettkämpfe gibt es in Schonach. Am Samstag (ein Sprung/10-km-Lauf) geht es um den Schwarzwaldpokal. Am Sonntag sind zwei Durchgänge auf der Langenwaldschanze zu absolvieren, bevor im Wittenbachtal über 15 Kilometer die Entscheidung fällt. "Schanze und Laufstrecke werden top sein", verspricht der Skiclub-Vorsitzende Gunter Schuster. Die Rundenlänge wird von 2,5 Kilometer reduziert. Somit können die Zuschauer die komplette Strecke sehen. Bild: Hahne