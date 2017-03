Donaueschingen Wasserballer zu Hause eine Macht

WBG Villingen-Schwenningen schlägt VfL Kirchheim deutlich. Siebter Heimsieg in Folge

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Wasserball, Verbandsliga: WBG Villingen-Schwenningen – VfL Kirchheim 17:12 (4:4, 4:2, 5:3, 4:3). (rom) Die doppelstädtischen Wasserballer bleiben zu Hause weiter eine Macht. Trotz der Zeitumstellung auf Sommerzeit und dadurch eine Stunde weniger Schlaf waren die WBGler gegen Kirchheim hellwach.

Die WBG hatte zwar kurzzeitig etwas Schwierigkeiten in die Partie zu kommen und geriet mit 1:2 in Rückstand. Dann fanden die Gastgeber jedoch ins Spiel und glichen noch vor Ende des ersten Viertels aus. Im zweiten Abschnitt legten die Doppelstädter nach. Zur Halbzeit stand es für 8:6 für die WBG, doch der VfL Kirchheim blieb in Schlagdistanz. Erst im dritten Spielviertel konnten sich die Gastgeber etwas absetzen und erspielten sich einen Vier-Tore-Vorsprung (11:7). Dennoch steckte Kirchheim im letzten Viertel nicht auf. Die Doppelstädter ließen den Gegner aber nicht mehr herankommen und brachten den Heimsieg sicher unter Dach und Fach.

Für die WBG war der Erfolg gegen Kirchheim der siebte Sieg im siebten Heimspiel und ein wichtiger Schritt, um den dritten Tabellenplatz zu festigen. Nun folgt eine über vierwöchige Pause für die Doppelstädter. Am Samstag, 29. April, geht es vor heimischem Publikum gegen den Tabellenzweiten SSV Zuffenhausen wieder um Punkte.

Tore für die WBG: Jan Elsäßer (4), Petar Kristicevic (3), Oliver Müller (3), Felix Gässler (2), Adrian Roth (2), Avraam Mastorakis (2) und Anton Harter (1).