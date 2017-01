WM-Gold für Janosch Brugger

Langläufer aus Lenzkirch in Park City (USA) Junioren-Weltmeister. Schwarzwälder gewinnt Sprintrennen

Skilanglauf: (joh) Goldener Auftakt für den Deutschen Skiverband bei der Junioren-Weltmeisterschaft in Park City (USA) durch einen Schwarzwälder. Janosch Brugger überzeugte nach starken Leistungen zu Winterbeginn nun auch beim Saisonhöhepunkt auf den Olympiastrecken von Salt Lake City (2002). In Soldier Hollow gewann der 19-jährige von der WSG Schluchsee die WM-Goldmedaille im Sprintrennen.

Nach dem Prolog war der talentierte Schwarzwälder noch Vierter. Den Sprung ins Finale schafft der Zöllner „nur“ als zeitschnellster Lucky Looser. Aber dort spielte der Lenzkircher all seine Trümpfe aus. In der Abfahrt zum Zieleinlauf distanzierte Brugger die beiden Norweger Petter Stakston und Herman Martens Meyer und sprintete zu WM-Gold.

Seine frühere Vereinstrainerin bei der WSG Schluchsee, Linda Schelb, verfolgte das Rennen via Livestream am heimischen PC mit. „Das war Spannung pur. Ich bin total stolz auf ihn“, sagte sie unmittelbar nach dem Rennen mit funkelnden Augen über ihren Neffen. Auch bei Stefan Wirbser, Präsident des Skiverbandes Schwarzwald, war die Freude riesengroß. „Janosch hat diesen Titel verdient. Er ist ehrgeizig und konsequent. Wenn er so weitermacht, kann er in die große nordische Tradition erfolgreicher Schwarzwälder Wintersportler eintreten.“

Janosch Brugger hat bei den Nachwuchstitelkämpfen in Übersee noch weitere Chancen, den Sprung aufs Podest zu schaffen. Auf dem WM-Programm stehen in den nächsten Tagen das Einzelrennen, Skiathlon und die Staffel.