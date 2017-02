Donaueschingen WBG bleibt zu Hause eine Macht

Wasserballer bezwingen SG Heilbonn in torreichem Spiel

Wasserball, Verbandsliga: (rom) Die Wasserballgemeinschaft VS bleibt zu Hause eine Macht. Die WBG bezwang die SG Heilbronn mit 15:14 (4:2, 5:6, 5:4, 1:2) Toren.

Fünf Heimspiele – fünf Siege: Die doppelstädtischen Wasserballer beweisen in dieser Saison ihre besondere Heimstärke. Gegen die SG Heilbronn erwischten die 13 WBG-Wasserballer einen perfekten Start und sicherten sich den ersten von vier Durchgängen mit 4:2 Toren. Im zweiten Spielviertel nutzten die Gäste einige Unsicherheiten in der Abwehr des Gegners und kamen auf 9:8 heran. Im dritten Viertel hatte die WBG mit 5:4 wieder Oberwasser, dennoch war der Spielgewinn mit 14:12 vor den letzten acht effektiv zu absolvierenden Spielminuten noch nicht in trockenen Tüchern.

Es war eine Partie auf Augenhöhe, und fünf Minuten vor Spielende glichen die Heilbronner auf 14:14 aus. Es passierte lange nichts mehr, ehe Oliver Müller gut drei Minuten vor Spielende den 15:14-Siegtreffer markierte. Erst in vier Wochen geht es gegen die Wasserfreunde aus Gemmingen in die nächste Partie, auch hier haben die Doppelstädter Heimrecht.

Tore für die WBG-VS: Jan Elsässer (5), Oliver Müller (3), Matthias Grießhaber (3), Avraam Mastorakis (1), Felix Gässler (1), Elias Link (1), Marius Wagner (1).