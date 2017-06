Vorurteile gibt es leider immer noch

Noemi Topf ist seit sieben Jahren erfolgreich als Schiedsrichterin im Einsatz. Im SÜDKURIER-Interview spricht die 22-Jährige aus Pfaffenweiler über ihre Leidenschaft, ihre Ziele und Vorurteile auf dem Fußballfeld

Noemi, wie verlief Ihre Schiedsrichter-Saison 2016/17?

Ich bin sehr zufrieden. Ich konnte meinen Platz als Schiedsrichterin in der Verbandsliga halten und bin froh, dass ich weiterhin auf dieser Ebene pfeifen darf.

Sie sind zudem Schiedsrichter-Assistentin in der 2. Frauen-Bundesliga. Wie läuft’s an der Seitenlinie?

Auch gut. Allerdings ist dieser Job auch sehr zeitaufwändig. Spiele in Köln, München oder Duisburg bedeuten zugleich auch, dass man das ganze Wochenende unterwegs ist.

Was macht mehr Spaß? Schiedsrichterin in der Männer-Verbandsliga oder Assistentin in der 2. Liga bei den Frauen?

Ich mache beides sehr gerne. Aber ich pfeife lieber Verbandsliga. Männer-Fußball ist attraktiver und schneller.

Gibt es bei den Männern noch Vorurteile gegenüber Schiedsrichterinnen?

Die gibt es leider immer noch. Nach dem Motto: „Mal schauen, was das Mädel so macht“. Ich versuche, das zu meinem Vorteil zu nutzen. Wenn ich Spieler auf dem Feld zurechtweise, dann sind sie oft überrascht und zeigen Respekt.

Ab der kommenden Saison pfeift mit Bibiana Steinhaus erstmals eine Frau in der 1. Bundesliga der Männer. Was bedeutet das für Sie und Ihre Schiedsrichterkolleginnen?

Ich hoffe, das gibt einen Aufschwung, der sich bis in die unteren Spielklassen durchzieht und Schiedsrichterinnen es künftig einfacher haben, sich durchzusetzen. Vielleicht werden durch die Leistungen von Bibiana Steinhaus auch die Vorurteile weniger.

Guido Seelig, der Bezirksvorsitzende der Schwarzwälder Schiedsrichter, ist voll des Lobes über Sie und meinte „was Noemi leistet, ist enorm“. Macht Sie das stolz?

Natürlich freut mich das. Aber ich pfeife auch sehr gerne. Es ist meine Leidenschaft und ich tue auch einiges dafür. Vor allem, wenn man Männer-Spiele pfeift, muss die Fitness stimmen. Deshalb trainiere ich recht viel.

Guido Selig sprach allerdings auch davon, dass im Schwarzwald rund 70 Schiedsrichter fehlen. Wie ist dieser Trend zu stoppen?

Wir müssen die Vereine ins Boot holen. Enorm wichtig ist auch die Aufklärung, was ein Schiedsrichter alles macht. Zudem gibt es bei uns eine hervorragende Kameradschaft.

Ihr Weg ging in den vergangenen Jahren steil nach oben. Haben Sie trotzdem noch Schwächen?

Schwer zu sagen. Sollte man als Schiedsrichter ja nicht haben. Vielleicht bin ich manchmal zu lieb.

Welche Ziele haben Sie persönlich noch?

Jeder von uns Schiedsrichter hat den Ehrgeiz, in höhere Ligen aufzusteigen. Hauptschiedsrichterin bei den Männern in der Oberliga oder bei den Frauen in der 2. Bundesliga sind realistische Ziele für mich. Letzteres ist aktuell aber nicht möglich.

Warum?

Für den Südbadischen Fußballverband gibt es auf Bundesliga-Ebene nur einen Platz bei den Schiedsrichterinnen. Diesen hat derzeit Samira Bologna. Aber ich werde weiter an mir arbeiten, damit ich diesen Platz irgendwann einnehmen kann.