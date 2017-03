Regionalsport_Schwarzwald Vorfreude auf das Spitzenspiel

FC 08 Villingen gastiert beim Freiburger FC. Duell der spielstärksten Teams der Verbandsliga

Fußball-Verbandsliga: Freiburger FC – FC 08 Villingen (Samstag, 14.30 Uhr) Zweiter gegen Dritter, Duell der beiden Oberliga-Absteiger, Aufeinandertreffen der Traditionsvereine und Partie der alten Rivalen: Wenn der Freiburger FC auf den FC 08 Villingen trifft, beginnen die „heißen Wochen“ der Nullachter mit drei Partien gegen Spitzenteams. Drei Punkte Rückstand hat der FC 08 derzeit auf den FFC, dafür aber zwei Partien weniger ausgetragen und im Torverhältnis die Nase vorn. Während der derzeitige Tabellenführer FC Denzlingen zeitgleich nur wenige Kilometer entfernt gegen Mörsch antritt, werden die Nullachter bei ihrem Auftritt im Freiburger Dietenbachpark von sicherlich einigen Fans begleitet werden.

„Meisterschaft und Aufstieg werden nicht an diesem Samstag entschieden“, beschwichtigt 08-Trainer Jago Maric. Gleichwohl sagt er überzeugt:„Ich glaube an meine Jungs“. Seine Prognose: Es wird ein enges Spiel zweier technisch starker Mannschaften. „Die Freiburger haben ebenfalls gute Fußballer in ihren Reihen und ziehen ihr Ding durch. Das finde ich positiv, denn dadurch wird es auch für die Zuschauer eine interessantere Partie“, so Maric.

Vom klaren Vorrundensieg lässt sich der FC 08-Coach nicht blenden: „Es kann alles passieren, weshalb wir hochkonzentriert zu Werke gehen müssen.“ Vor dem Tor werden die Nullachter eine massive Kaltschnäuzigkeit an den Tag legen müssen, denn trotz der offensiven Spielweise der FFC-Mannschaft von Ralf Eckert werden die Villinger wohl weniger hochkarätige Torchancen bekommen als es gegen andere Gegner der Fall war.

Personell sieht fast alles gut aus. Lediglich Turan Sahin hat Probleme mit dem Oberschenkel, hinter seinem Einsatz steht noch ein kleines Fragezeichen. Da Daniel Miletic eine Wunde am Finger hat, scheint auch die Torhüterfrage für Samstag beantwortet: Christian Mendes wird mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit im Kasten stehen.

Auf Villinger wie auf Freiburger Seite ist die Vorfreude auf die Partie groß. Da die Wettervorhersage positiv ist, erwarten die Verantwortlichen eine gute Zuschauerkulisse, obwohl gleichzeitig ein anderes Derby stattfindet: In der Bundesliga empfängt der SC Freiburg im Schwarzwaldstadion die TSG Hoffenheim.