Von Rang eins bis sechs alles möglich

Landesliga-Absteiger FC Gutmadingen startete in die Saisonvorbereitung

Fußball-Bezirksliga: (her) Zahlreiche Fans verfolgten am Freitagabend die traditionelle Saisoneröffnung des FC Gutmadingen. Beim Landesliga-Absteiger gibt es nur wenige personelle Veränderungen. Die Mannschaft bleibt fast vollzählig zusammen. Mit Abwehrspieler Patrick Maus, der zu seinem Heimatverein SG Tengen-Watterdingen zurückkehrt, sowie Offensivspieler Andy Krukenberg (zur SG Kirchen-Hausen) verlassen lediglich zwei erfahrene Spieler den Verein. Der 20-jährige Florent Berisha (linke Außenbahn) vom Lokalrivalen SV/TuS Immendingen, der gleichaltrige Stürmer Leon Ratzer von der DJK Villingen und der 19-jährige Innenverteidiger Darius Steiner vom FV Möhringen sollen diese Lücke bei den Gutmadingern schließen.

Im 20-köpfigen Kader des FC Gutmadingen herrscht ein gesunder Konkurrenzkampf und einige Positionen sind hart umkämpft. „Wir wollen die Mannschaft weiter entwickeln und in der Bezirksliga eine gute Rolle spielen“, kündigt Coach Heinz Jäger an. Jäger geht beim FC Gutmadingen bereits in die vierte Saison.

Trotz des direkten Wiederabstieges aus der Landesliga herrscht keine Katerstimmung beim Verein. Die Mannschaft ist weiterhin hungrig und sieht sich noch lange nicht am Ende ihrer Möglichkeiten. Spieler und Trainer wollen von der gesammelten Landesligaerfahrung profitieren und dies auf dem Platz umsetzen.

Mit dem neuen Co-Trainer Steffen Breinlinger, der zuletzt den FV Möhringen trainierte und beim Verband im Stützpunkttraining in Aasen in die D-und C-Jugend involviert ist, ergänzt eine qualifizierte Fachkraft den Trainerstab. Zudem fungiert Björn Willmes als Torwart-Trainer. Der bisherige Assistenzcoach Dietmar Ohnmacht will kürzer treten.

Von Rang eins bis Platz sechs ist alles möglich, ist man sich im Gutmadinger Lager einig. Beim 3:3-Unentschieden im ersten Testspiel gegen den Landesligisten SG Dettingen-Dingelsdorf waren schon gute Ansätze erkennbar. Die weiteren Vorbereitungsspiele:

Mittwoch, 19. Juli, zu Hause gegen den BSV Schwenningen; Sonntag, 23. Juli, auf eigenem Platz gegen den SV Grafenhausen; Samstag. 29. Juli, beim SV Zimmern; Sonntag, 30. Juli, bei der SGM Dürbheim/Mahlstetten und Samstag, 5. August, zu Hause gegen den SG Gottmadingen/Bietingen.