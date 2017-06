Regionalsport Schwarzwald Volvo Preis: Mayr wiederholt Vorjahressieg

Radrennen in Schwenningen. Moritz Fußnegger fährt auf Rang zehn

Radsport: (rom) Andreas Mayr vom RSC Kempten wiederholte mit seinem Triumph beim Großen Volvo-Preis im Hauptrennen des RSpV Schwenningen am Pfingstsonntag seinen Vorjahreserfolg. Der ehemalige für die Schwenninger fahrende Moritz Fußnegger wurde Zehnter. Der Sieg im C-Amateurrennen ging mit Michael Wasserrab ebenfalls an den RSC Kempten.

Bei Regen, Wind und für Juni kühlen Temperaturen startete am frühen Sonntagmorgen der 38. Große Volvo-Preis. Die C-Amateurfahrer gingen als erste auf die Strecke. Mit einem klasse Zielsprint fuhr Michael Wasserrab zum Tagessieg. Die beiden Fahrer des Team RSC Donaueschingen, Björn Dölker und Stefan Menia, schlugen sich auf den Plätzen sechs und acht sehr gut.

Im Laufe der weiteren Rennen trocknete die Strecke zusehends ab. Zur Mittagszeit herrschten dann beste Wetter- und Radsportbedingungen. „Von der Regenjacke, Schirm bis hin zum T-Shirt-Wetter war alles vertreten“, witzelte ein Zuschauer. Pünktlich gingen die 85 Amateurfahrer KT und ABC-Fahrer auf die 20 Runden von insgesamt 130 Kilometer. Kurz vor der Hälfte des Rennens versuchten Fabian Genuit (Team Möbel Ehrmann) und Markus Jessenberg (Team RSC Kempten) ihr Glück in der Flucht nach vorn. Dies gelang auch, allerdings nur bis zwei Runden vor Schluss. Teilweise bis zu 50 Sekunden Vorsprung hatte das Ausreißer-Duo. Doch 13 Kilometer vor Rennende wurden die beiden vom Feld wieder „geschluckt“. Die Besucher auf der Start- und Zielgeraden sowie bei der Anhöhe nach dem Schillerhof waren gespannt, ob sich nach fast drei Stunden in der vorletzten Runde noch einmal jemand absetzen konnte. Und tatsächlich versuchte ein Duo – darunter Lokalmatador Moritz Fußnegger – die Entscheidung ohne Zielsprint klarzumachen. Aber auch diese zwei Fahrer konnten sich nicht entscheidend absetzen. Es kam zum Zielsprint, in dem wie schon im Vorjahr, Andreas Mayr vom RSC Kempten die schnellsten Beine hatte und gewann.

Volvo-Preis vor dem Aus?

Beim Volvo-Preis stand zwar der Radsport im Fokus von Sportlern und Zuschauern. Dennoch machte das Gerücht, dass das Rennen zum letzten Mal stattfinden könnte, an der Rennstrecke schnell die Runde. Steht die Traditionsveranstaltung vor dem Aus? Für Manfred Hils ist auf jeden Fall eines sicher, „Dies war nach fast 40 Jahren mein letztes Radrennen als Mitverantwortlicher. Es ist sehr schwer, junge Nachrücker zu finden, die die Organisation übernehmen“, so Hils. „Dennoch war ich begeistert, wie viele von den Jüngeren dieses Mal mithalfen“.

Die Altersstruktur der Helfer wird dennoch immer höher, sodass diese dann bei der Verabschiedung in den „Ruhestand“ große Lücken reißen und teils niemand nachrückt. Es gab wohl auch Unstimmigkeiten mit der Gemeinde Dauchingen in punkto Streckenverlauf. In Schwenningen gibt es zudem einige Anwohner, die sich gegen die einmal im Jahr stattfindende Veranstaltung sträuben. „So kommt eins zum anderen. Es gibt auch viele Kleinigkeiten, um die man sich kümmern muss und einem das Leben schwer machen, Zeit und Nerven kosten“, so Hils, der im Februar dieses Jahres nach 40 Jahren Vereinsvorsitz sein Amt abgab. Es bleibt abzuwarten, ob der neue Vorsitzende Thomas Pfister mit seiner Crew das Traditionsrennen fortführen kann, so dass der Volvo-Preis auch zum 39. Mal stattfinden wird.