Volleyballtrainer Greguric will noch drei Siege

Oberliga-Volleyballerinnen des TB Bad Dürrheim spielen am Sonntag in Singen gegen Bohlingen

Volleyball-Oberliga, Damen: SV Bohlingen – TB Bad Dürrheim (Sonntag, 17 Uhr). (gre) Die abstiegsbedrohten Bad Dürrheimerinnen sollten am Sonntag punkten, um ihre Chancen auf den Klassenerhalt zu wahren. "Wir müssen in den noch ausstehenden fünf Spielen mindestens dreimal als Sieger vom Platz gehen, um eine echte Chance für den Ligaerhalt zu haben", macht Bad Dürrheims Trainer Zdravko Greguric deutlich. Seine Mannschaft steht bei bisher nur einem Sieg und sechs Punkten am Tabellenende der Zehner-Liga. Der Rückstand zu Platz acht beträgt bereits acht Punkte.

Das Spiel gegen den SV Bohlingen wird für die Dürrheimerinnen in jedem Fall richtungweisend. Die Mannschaft aus Bohlingen steht mit 23 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz und geht somit als klarer Favorit in die Partie. Die Bohlinger haben bereits acht Spiele gewonnen. Ihrer Favoritenrolle wurden die Bohlinger Spielerinnen bereits beim Vorrundenspiel gerecht, als sich die Bad Dürrheimerinnen in heimischer Halle mit 1:3 Sätzen geschlagen geben mussten. Bad Dürrheim gewann Anfang November den ersten Satz (25:21), kam dann aber nur noch zu zwölf, 15 und 16 Punkten in den drei weiteren Sätzen.

Dennoch sind die Dürrheimerinnen natürlich motiviert, denn eine vorzeitige Aufgabe in Sachen Klassenerhalt kommt für sie nicht in Frage. Grund dafür sind vor allem die vielen guten Aktionen und die stetige Weiterentwicklung der Mannschaft in den vergangenen Spielen. Auch der sportliche Ehrgeiz ist da. Trainer Greguric kann voraussichtlich mit neun Spielerinnen anreisen, sodass der Trainer auf allen Positionen wenigstens eine Alternative hat, um im Spiel zu reagieren. Gespielt wird am Sonntag in der Münchriedhalle in Singen.