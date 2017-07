Regionalsport Schwarzwald Volkslauf Rund um Pfohren: Peter Fane darf Pokal behalten

Knapp 350 Starter sorgen für Teilnehmerrekord

Leichtathletik: (ju) Der Lauftreff Pfohren durfte sich beim 17. Volkslauf Rund um Pfohren am Mittwochabend bei schönem Sommerwetter über ein großes Teinehmerfeld freuen. Mit 236 Finishern im Hauptlauf und acht Kilometer Nordic Walking sowie 50 Bambinis und 58 Mädchen und Buben im Schüler- und Jugendlauf wurde eine neue Rekordbeteiligung registriert. Im Hauptlauf erreichten 63 Damen und 147 Herren das Ziel. Zum überlegenen Start-Ziel-Sieg lief der 37-jährige Vorjahressieger Peter Fane aus Hüfingen. Er verfehlte den eigenen Streckenrekord von 32:50 Minuten zwar um 30 Sekunden, sicherte sich aber mit dem sechsten Erfolg in der Serie erstmals den Gesamtsieg der Intersport Denzer Laufserie. Außerdem durfte er den Pfohrener Wanderpokal endgültig in Besitz nehmen.

Bei den Damen gab es durch die erstmals startende 19-jährige Christin Wintersig (SV Reichenau) eine neue überlegene Start-Ziel-Siegerin. Sie verpasste nach sehr guten 39:45 Minuten nur um 21 Sekunden den seit 2010 von Laura Rombach (LT Furtwangen) gehaltenen Streckenrekord. Der Lauf-Treff Unterkirnach gewann mit Hanna Bächle, Brigitte Czeke und Petra Förnbacher die Mannschaftswertung der Damen in 2:27:37 Stunden vor dem Spreitzer Running Team und dem Lauftreff Pfohren. Bei den Herren setzte sich das Laufteam Pfohren mit Rainer Sprich, Nikolaus Loder und Horst Dreß in 1:57:34 Stunden vor dem LT Unterkirnach und LT Furtwangen durch.

Kurz nach dem Start setzte sich Fane mit Marcel Schmid (LSG Schwarzwald- Marathon/MHK) vom über 240-köpfigen Starterfeld ab. Schon nach dem ersten Kilometer enteilte er auch Schmid und hatte bis zur halben Distanz bereits einen Vorsprung von rund einer Minute. Dahinter gab es aber ein packendes Duell um den dritten Rang, den Manuel Stocker (LC Schaffhausen/Schweiz/M 35), Jens Eipper (SV Seppenhofen/M 30) und Rainer Sprich (LT Pfohren/M 45) unter sich ausmachten. Erst im zweiten Streckenabschnitt entschied Eipper nach dem berüchtigten Pfohrener Anstieg talwärts das Duell vorzeitig vor Stocker und Sprich zu seinen Gunsten. Als Sechster und Zweiter der Herrenhauptklasse überraschte Richard Schlautek, der im Finish Walter Kuß (LT Furtwangen/M 50) um drei Sekunden schlug. Als Sieger der U 20 folgte Pirmin Schabel (LSG Schwarzwald-Marathon) als Achter vor Dieter Förnbacher (LT Unterkirnach) und U 18-Sieger Felix Davidsen (LF St. Georgen). Als Dritter der Jugend U 20 verpasste Lars Maiwald (LT TV Mönchweiler) die Top Ten nur um 24 Sekunden.

Michael Stäb (LT Unterkirnach) erreichte als Zwölfter und Zweiter der M 50 vor M 40-Sieger Valentin Müller (FLG Engen) das Ziel. Ihm folgten Alexander Färber (SV Ewattingen/M 45), Frank Kramer (HFU Laufwerk/M 40, Nico Klausmann (Intersport Denzer Laufteam/U 18) und Jürgen Zaft (TuS Königsfeld/M 45). Sieger der M 55 wurde der frühere Triathlet Nikolaus Loder (LT Pfohren/19.). Wolfgang Lenz (TV Schonach/ 27.) gewann die M 60, Manuel Richard (TG Trossingen/(83.) die M 65 und Walter Blessing (LT Unterkirnach/114.) die M 75-Klasse als ältester Teilnehmer. Herbert Grieshaber (LT Pfohren/154.) entschied die M 70-Konkurrenz für sich.

Bei den Damen kam die 19-jährige Christin Wintersig (SV Reichenau) bei ihrem ersten Start bei der Denzer-Laufserie zum überlegenen Start-Ziel-Sieg in 39:45 Minuten und erreichte auf Gesamtplatz 14 das Ziel. Sie gab Simone Schneider (TSF Tuttlingen/W 30) und Claudia Kehl (LT TuS Bonndorf/W 45) deutlich das Nachsehen. Als Vierte erreichte Martina Fleig (LT Furtwangen) Gesamtsiegerin Hanna Bächle (U18) das Ziel. Die Unterkirnacherin war verletzt ins Rennen gegangen. Auf den weiteren Plätzen folgten Michaela Wintersig (SV Reichenau/ U 20), Anne (Spreitzer Running Team/W 35), Cati Seiffert (Freiburg/W 50), Milena Maier (WSG Feldberg/U 16) und Annette Hölle (Spreitzer Running Team/W 50). Iwana Klima-Fehrenbach (Bleibach) lief zum W 40-Sieg. Julia Schacherer (LT Pfohren) gewann die W 35 und Marita Rombach (LT Furtwangen) die W 55.

Bildergalerie vom Volkslauf in Pfohren: