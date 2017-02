Villingerinnen dürfen doppelt jubeln

Volleyballerinnen besiegen Bretzenheim 3:0. Verfolger Wiesbaden verliert erneut

Volleyball, Dritte Liga, Damen: TV Villingen – TSG Bretzenheim 3:0 (25:18, 25:20, 25:15). Der Villinger Volleyball-Express rollt immer schneller und schier unaufhaltsam in Richtung Meisterschaft. Gegen Bretzenheim feierte das Team der Trainer Sven Johansson und Robert Senk seinen 16. Saisonerfolg, den 13. in Folge. Den Schwarzwälderinnen reichten dazu 58 Spielminuten. Am späten Abend durfte die Mannschaft noch einmal jubeln, als die 2:3-Niederlage von Wiesbaden in Holz bekannt wurde. Vier Spieltage vor Ende der Saison haben die Villingerinnen bereits vier Punkte Vorsprung auf Wiesbaden.

Am 29. Oktober bogen die Villingerinnen ohne zu blinken auf die Überholspur ein und haben diese seitdem nicht mehr verlassen. Der Aufsteiger dominiert die Liga in einer beeindruckenden Art und Weise. Möglicherweise kann schon in den kommenden zwei Heimspielen die Meisterschaft perfekt gemacht werden.

Längst haben die Gegner einen großen Respekt vor dem TVV. „Nachdem Villingen am vergangenen Wochenende souverän in Wiesbaden gewonnen hat, war uns klar, dass wir uns warm anziehen müssen. Die Befürchtungen haben sich bestätigt. Vor dieser Villinger Mannschaft kann man nur den Hut ziehen“, sagte Bretzenheims Libera und Co-Trainerin Katrin Bohrmann.

Johansson will von der Meisterschaft noch nichts wissen: „Wir konzentrieren uns allein auf die nächste Aufgabe. Meine Mannschaft hat erneut eine gute Leistung gezeigt. Die ist das Ergebnis einer ausgezeichneten Trainingswoche, in der wir trotz Fastnacht eine hervorragende Trainingsbeteiligung hatten.“

Nina Gass, Michelle Feuerstein, Martina Bradacova, Nadine Hones, Nikola Strack, Felicitas Piossek und Libera Sonja Kühne starteten sehr konzentriert, doch erst mit einer Angaben-Serie von Strack vom 11:9 zum 17:9 gelang ein deutlicher Vorsprung. Darunter war ein sehenswertes Ass. Villingen baute danach die Führung weiter aus. Die vor dem Satzball zusammen mit Ramona Wolbert eingewechselte Britta Steffens schmetterte schließlich den Ball zum 25:18-Satzgewinn über das Netz.

Im zweiten Satz lagen die Gastgeber plötzlich mit 4:7 Punkten zurück. In der Phase gab es einige Fehler in der Annahme. Villingen glich zum 7:7 aus, doch es gelang nicht, sich abzusetzen. Es blieb bei einem knappen Vorsprung, bis zum 16:15. Dann machte der Spitzenreiter ernst und mit einem schönen Angriff von Gass durch die Mitte war die 2:0-Satzführung perfekt.

Wie in den beiden Sätzen zuvor ging Bretzenheim auch im dritten mit 1:0 in Führung. Doch die Villingerinnen übernahmen schnell wieder das Kommando und zogen über 9:4 auf 17:11 davon. Als Bretzenheim den Villinger Matchball mit einer Angabe ins Aus schlug, war der 3:0-Erfolg perfekt und die rund 550 Besucher feierten ihr Team mit stehenden Ovationen.

Stimmen zum Spiel:

Ramona Wolbert: „Wir haben den Gegner sehr ernst genommen, denn in der Vergangenheit haben wir uns gerade gegen Mannschaften aus der zweiten Tabellenhälfte etwas schwer getan. Auch wenn das Ergebnis deutlich klingt, so steckte doch wieder viel Arbeit dahinter. Bretzenheim war in der Abwehr stark, aber wir haben das gut gelöst. Dass wir in der Liga 13 Siege am Stück feiern, hätte ich nie erwartet.“

Sonja Kühne: „Wir haben uns in der Abwehr etwas schwer getan. Der Gegner hat gut aufgeschlagen. Es war ein komplett anderes Spiel als in der vergangenen Woche in Wiesbaden. Unser Ziel ist ganz klar die Meisterschaft.“

Nina Gass: „Wir haben ein sehr konzentriertes Spiel abgeliefert. Die jüngsten Erfolge tragen uns natürlich. Die Stimmung in der Mannschaft ist klasse und es macht großen Spaß, Teil dieses Teams zu sein.“

Michelle Feuerstein: „Wir sind dem Gegner wie immer mit viel Respekt begegnet. Unser Ziel ist es, möglichst mit 3:0 zu gewinnen. Schön, dass es wieder geklappt hat. Wir haben uns zu einer starken Mannschaft entwickelt, in der es auch abseits der Halle stimmt. Nun wollen wir alles geben, um die restlichen vier Partien auch zu gewinnen.“

Bildergalerie vom Spiel:

www.suedkurier.de/sportfotos