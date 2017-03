Volleyball Villinger Volleyballerinnen machen Meisterschaft perfekt

3:1-Sieg beim TV Holz beschert dem Aufsteiger auf Anhieb Titel in der 3. Liga.

Volleyball, Dritte Liga Frauen: In ihrem vorletzten Saisonspiel machten die Volleyballerinnen des TV Villingen ihr Meisterstück. Der 3:1-Erfolg am Sonntagnachmittag beim TV Holz/Saarbrücken bescherte dem Liga-Neuling auf Anhieb den Titel in der 3. Liga. Damit hat das letzte Punktspiel in zwei Wochen beim TV Schmiden keine Bedeutung mehr. "Ich bin unheimlich stolz auf die Mädels. Dass sie auf Anhieb Meister werden, hat mich doch sehr überrascht. Die Volleyball-Mannschaft ist das Aushängeschild unseres Vereins und wird dem Volleyballsport in Villingen-Schwenningen noch mehr Auftrieb geben", sagte Manfred Herzner, Vorstand des Turnvereins Villingen.

Bereits im Vorfeld der Partie hatten sich die Villinger Spielerinnen Meistershirts drucken lassen und natürlich auch mit im Gepäck. Auch so manche Flasche Schampus machte die Reise mit ins Saarland. Klar, dass diese Utensilien nach Spielende sofort zum Einsatz kamen. Der TV Villingen hatte einen Bus gechartert, um möglichst vielen Fans die Gelegenheit zu geben, mit nach Holz zu fahren und die Mannschaft zu unterstützen.