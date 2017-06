Regionalsport Schwarzwald Villinger Tennisdamen bleiben in der Regionalliga

Blau-Weiß-Team schafft doch noch Klassenerhalt in dritthöchster deutscher Liga

Tennis, Regionalliga Damen: Aufatmen beim TC Blau Weiß Villingen: Die Damen-Mannschaft bleibt in der Regionalliga Südwest. Nach dem Doppelspieltag über Pfingsten in der 2. Bundesliga Süd ist bereits vor dem letzten Spieltag (11. Juni) klar, dass kein Absteiger aus der 2. Bundesliga in die Regionalliga Südwest kommen wird. Somit gibt es in dieser Spielklasse lediglich einen Absteiger. Dies ist Schlusslicht TSG Bieber Offenbach. Die Villingerinnen belegten den vorletzten Tabellenplatz und mussten zittern, wie die Absteiger-Konstellation in den Bundesligen ist. Nun steht fest, dass die Mannschaft auch nächste Saison in der dritthöchsten deutschen Liga spielen wird. „Wir freuen uns natürlich. Ein Abstieg wäre sehr unglücklich gewesen“, sagte Blau Weiß-Trainer Jürgen Müller erleichtert. Die Villingerinnen gehen nächstes Jahr in ihre siebte Regionalliga-Saison in Folge. (kat)