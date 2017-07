Regionalsport Schwarzwald Villinger Tennisdamen Oberliga-Meister

Aufstieg in die Badenliga perfekt

Einen tollen Erfolg feierten die Damen 50 des TC Blau Weiss Villingen. Nachdem die Mannschaft in den vergangenen drei Jahren jeweils Vizemeister wurde, feierte sie in dieser Saison in der Oberliga die Meisterschaft und steigt somit in die Badenliga auf. Die Villingerinnen sicherten sich den Titel mit vier Siegen in fünf Saisonspielen vor dem TC Obereschach und dem TC Erdmannsweiler. Das erfolgreiche Meisterteam von links: Slavka Langmajer, Birgit Betzner, Andrea Simon, Jutta Riedel, Ingeborg Klempt und Mannschaftsführerin Melitta Benninghaus. Auf dem Bild fehlen: Waltraud Bayer, Susanne Schnitzer und Elisabeth Ehrhardt. Bild: Verein