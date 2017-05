Regionalsport Schwarzwald Villinger Tennis-Damen müssen zittern

Regionalliga-Team droht Abstieg in Badenliga. Herren 30-Team Dritter in Abschlusstabelle

Tennis: Mit zwei 3:6-Niederlagen endete der letzte Spieltag für die Regionalliga-Mannschaften des TC BW Villingen. Die Damenmannschaft verlor beim TC Bad Vilbel, die Herren 30 mussten sich dem neuen Meister aus Güglingen zu Hause geschlagen geben. Während für die Herren 30 des TC Blau Weiß ohnehin klar war, dass sie nur noch eine Minimalchance auf den Titel haben werden, gab es für die Damen-Mannschaft bittere Nachrichten.

Regionalliga Damen: Die Villingerinnen wurden am letzten Spieltag noch vom siegreichen TC Leonberg auf den vorletzten Tabellenplatz verdrängt. Somit muss die Mannschaft um den Klassenerhalt bangen. Nun kommt es darauf an, wieviel Teams aus der 2. Bundesliga Süd in die Regionalliga Südwest absteigen. Die Zweitligisten BASF TC Ludwigshafen, TC Vaihingen-Rohr und TC Olympia Lorsch müssen alle drei den Klassenerhalt schaffen. Steigt einer aus dem Trio ab, muss Villingen in die Badenliga. Nach dem aktuellen Tabellenstand in der 2. Bundesliga Süd würden alle drei den Klassenerhalt schaffen. Somit bliebe dem TC BW Villingen der Abstieg erspart. Allerdings stehen in der 2. Bundesliga noch drei Spieltage aus, deshalb müssen die Villingerinnen voraussichtlich bis zum 11. Juni zittern.

Mit einem Erfolg in Bad Vilbel hätten sich die Blau-Weiß-Damen diese Zitterpartie ersparen können. Für Trainer Jürgen Müller war aber im Vorfeld klar, dass seine Mannschaft beim Tabellenzweiten wenig Chancen hat. Für Verwunderung sorgte beim Villinger Coach jedoch, wie die Partie zwischen Schlusslicht TSG Bieber Offenbach und Leonberg (1:8) ablief. „Offenbach ist mit fünf Spielerinnen angetreten, von denen eine ohnehin in dieser Saison jedes Spiel abgeschenkt hat. So ein Auftreten ist nicht regionalliga-würdig. Leonberg hatte dadurch schon vor dem Spiel drei geschenkte Punkte“, kritisierte Müller.

Die Villinger Punkte beim 3:6 in Bad Vilbel holten Kinnie Laisne im Spitzeneinzel gegen Julia Terziyska (6:4/6:2), an Position zwei Nikola Schweinerova (6:2/6:2 gegen Naomi Cheong) und Laisne gemeinsam im Doppel mit Josymar Escalona Rodriguez. Zweisatz-Niederlage gab es in den Einzeln für Xenia De Luna, Pia Schwarz, Escalona Rodriguez und Sophie Birk.

Regionalliga Herren 30: TC BW Villingen – TC Afriso Güglingen 3:6 – Der Traum vom erhofften Wiederaufstieg war für die Villinger Herren 30 schon vor dem letzten Spieltag so gut wie ausgeträumt. Mindestens mit 7:2 hätten die Schwarzwälder den verlustpunktfreien Spitzenreiter aus Güglingen schlagen müssen. Deshalb ging es beim letzten Saisonauftritt an der Klosterhalde vor allem darum, Güglingen die erste Saisonniederlage beizubringen. Dieses Vorhaben gelang den Villingern jedoch nicht.

Im Einzel konnten lediglich Jiri Vencl (6:3/6:0 gegen Martin Tajdus) und Michael Heppler punkten. Hepplers Gegner gab frühzeitig auf. Dominik Adelhardt, Alexander Ruf und Fabian Schifferdecker verloren in zwei Sätzen. Stefan Hauser verlor sein Einzel im Match-Tiebreak. Die Doppel wurden nicht mehr ausgespielt und die drei auszuspielenden Punkte verteilt. Einen Zähler bekam Villingen, zwei die Gäste.

Dass es mit der sofortigen Rückkehr in die Bundesliga nicht klappte, nimmt Jürgen Müller gelassen: „Natürlich hatten wir lange die Hoffnung. Aber letztlich sind mit Güglingen und Grötzingen zwei Mannschaften vor uns, die auch stärker sind. Zudem haben wir auch in der Regionalliga attraktive und hochklassige Spiele gesehen.“