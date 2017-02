Villinger Justin Schlageter spielt für Deutschland

Der junge Villinger Badenliga-Spieler Justin Schlageter vertritt in der kommenden Woche den Deutschen Tennisbund auf internationaler Ebene.

Tennis: (jm) Mit der U16-Nationalmannschaft spielt Schlageter in der Ukraine. Ebenfalls dabei sind Milan Welte (TZ DJK Sulzbachtal) und Moritz Hoffmann (TC Weinheim). Betreut wird das Team von dem badischen Verbandstrainer Rainer Öhler, der im TC BW Villingen groß geworden ist und hier auch in der Regionalliga für Villingen spielte. Bei diesen europäischen Mannschaftsmeisterschaften nehmen in der Gruppe des DTB Teams aus Belgien, Bulgarien, Georgien, Großbritannien, Italien und der Ukraine teil. Der Sieger dieser Vorrundengruppe qualifiziert sich für das Europa-Finale Mitte Februar in Ronchin (FRA). Erster Gegner für das deutsche Nationalteam wird die Mannschaft aus Großbritannien sein.