Villingen-Schwenningen Villinger Fußball-Gala: FC 08 siegt im Spitzenspiel gegen Freiburger FC

Der FC 08 gewinnt das Verbandsliga-Spitzenspiel mit 6:1. Es war eine denkwürdige Partie gegen den Freiburger FC.

Fußball, Verbandsliga: Freiburger FC – FC 08 Villingen 1:6 (1:3) In einem denkwürdigen Spiel erteilte der FC 08 den jungen Gastgebern eine Lektion und unterstrich seine Ambitionen auf den sofortigen Wiederaufstieg. Nach dem vierten Villinger Treffer brachen die Dämme, der Sieg hätte auch noch höher ausfallen können.

Die erste Halbchance bei sonnigem Wetter besaßen die Freiburger, doch Konrad Faber schoss aus spitzem Winkel über das Tor (5.). Danach übernahmen die Nullachter schnell das Heft des Handelns: Eine präzise Flanke von Nedzad Plavci, ein schulbuchmäßiger Kopfball des jungen Danilo Cristilli – 0:1 nach zwölf Minuten. Vier Minuten später bediente Plavci Cristilli erneut. Doch der Youngster drosch aus zehn Metern den Ball über das Tor.

Aus eher unerfindlichen Gründen fehlte dann bei den Nullachtern für einige Minuten die Zuordnung. Dies nutzte der FFC. Kevin Bernauer traf aus 14 Metern zum. Gerade als die Partie erstmals für einige Minuten an Fahrt verlor, nahm sich Cristilli erneut ein Herz, hielt aus 25 Metern drauf und überraschte Freiburgs Torhüter Tim Kodric, der nicht seinen besten Tag erwischt hatte: Der Ball rutschte ins Netz – die erneute Nullacht-Führung (28.). Fast wäre den Gastgebern in der auffällig fairen Partie der umgehende Ausgleich gelungen, doch Bernauers Schuss von halbrechts ging an den Pfosten, der Nachschuss von Alexander Martinelli drüber (31.). Kurios war die vermeintliche Vorentscheidung: Die Villinger erhielten einen Eckball zugesprochen, den Tevfik Ceylan in der 42. Minute nach innen trat, wo er an Freund und Feind vorbei ins Freiburger Netz segelte – 1:3.

In den ersten 20 Minuten nach der Pause neutralisierten sich beide Teams weitgehend, doch dann folgte eine Druckphase der Freiburger: Marko Radovanovic scheiterte per Kopf am souveränen Christian Mendes (65.), Marco Senftleber am Abwehrbein von Daniel Niedermann (68.) und auch in Minute 73 fand Radovanovic in Mendes seinen Meister. Dies war zugleich die letzte Gelegenheit für den FFC, noch einmal heranzukommen. Als der eingewechselte Fabio Chiurazzi völlig frei vor Kodric den Ball neben das Tor köpfte, hätte das schon die Entscheidung sein müssen (73.). Diese besorgte zwei Minuten später der von Plavci in Szene gesetzte Benedikt Haibt aus kurzer Distanz.

Der FC 08 war jetzt so richtig heiß: Chiurazzi passte schön auf Plavci, der den fünften Villinger Treffer in Minute 78 besorgte. Weiter ging’s: Der eingewechselte Ali Günes passte auf Ceylan – 1:6 (81.). Der Freiburger FC war in sich zusammen gefallen, die Nullachter besserten ihr ohnehin gutes Torverhältnis auf. Nach weiteren Großchancen für Haibt und Timo Wagner zeigte sich aber, dass auch noch Platz für Fairness war: Mario Ketterer hatte den Ball an die Latte geköpft, Haibt war danach mutmaßlich gefoult worden und der etwas kleinlich pfeifende Schiedsrichter Jonas Brombacher zeigte auf den Elfmeterpunkt. Geschenke wollten die Villinger an diesem Tag aber keine, so dass Ali Günes das Leder absichtlich weit neben das Tor schob, was beide Zuschauergruppen mit Applaus goutierten.

Kurz darauf war Schluss – strahlende Gesichter bei den fast 150 Villinger Fans unter den 450 Besuchern. Wenn die Nullachter auch am kommenden Samstag gegen Tabellenführer Denzlingen so agieren, dürfte die Mannschaft kaum zu stoppen sein.

Trainerstimmen:

Ralf Eckert (FFC): „Wir haben gegen eine starke Villinger Mannschaft in zwei, drei Phasen der ersten Hälfte mutig mitgespielt und die Partie relativ ausgeglichen gestaltet. Nach 75 Minuten waren wir aber betäubt. Villingen hat gezeigt, dass diese Elf eine Nummer größer ist. Wenn einer auf unserer Seite etwas falsch gemacht hat, dann ist es der Trainer und nicht unsere junge Mannschaft.“

Jago Maric (FC 08): „Ich kann nur zufrieden und stolz sein. Der Sieg geht auch in dieser Höhe in Ordnung. Wir wollten dem FFC nicht zu viele Räume geben, das ist uns größtenteils auch gelungen. Zum Schluss haben wir es einfach überragend gemacht – auch, weil Freiburg einen Tick zu offensiv blieb. Ich wünsche mir, dass der FFC Zweiter wird und den Aufstieg über die Relegation schaffen.“

Tore: 0:1 (12.) Cristilli, 1:1 (21.) Bernauer, 1:2 (28.) Cristilli, 1:3 (42.) Ceylan, 1:4 (75.) Haibt, 1:5 Plavci (78.), 1:6 Ceylan (81.); Zuschauer: 450; Schiedsrichter: Brombacher (Kandern)

FC 08 Villingen: Mendes – Serpa, Ovuka, Niedermann, Wagner – Ceylan (82. Ketterer), Wehrle (79. Weißhaar), Geng, Haibt – Plavci (79. Günes), Cristilli (70. F. Chiurazzi)