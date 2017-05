Regionalsport Schwarzwald Villinger A-Junioren besiegen Angstgegner Freiburg

Spiele der überregionalen Junioren-Mannschaften. Villinger C-Jugend greift nach dem Titel

Fußball, A-Junioren Verbandsliga: Freiburger FC – FC 08 Villingen 0:3 (0:3). (ms/cl) "Diesmal haben wir die nötige Effektivität gezeigt, die wir in der gesamten Saison vermisst haben", bilanzierte FC 08-Trainer Marcel Yahyaijan. Bereits nach vier Minuten nutzte Said Akyazici eine Kopfballverlängerung von Dogukan Albayrak zum 1:0. Jonas Janz legte mit einem Tunnel gegen den FFC-Schlussmann schnell nach. In der Folge zogen sich die Nullachter zurück und setzten mit dem 3:0 nach 33 Minuten von Doppelpacker Jonas Janz den entscheidenden Schlag. In Hälfte zwei kam der Tabellenführer noch zu guten Chancen, der Sieg war für Villingen, die den FFC endlich besiegen konnten, aber nie in Gefahr. "Wir haben unser volles Potenzial abgerufen", freute sich Yahyaijan. Tore: 0:1 (4.) Albayrak, 0:2 (9.) Janz, 0:3 (33.( Janz). SR: Tobias Bartschat (Untermünstertal).

SG Au-Wittnau – DJK Donaueschingen 9:0 (4:0). Die Luft scheint draußen zu sein bei den A-Junioren der DJK Donaueschingen. Durch die hohe Niederlage bei der SG Au-Wittnau werden die Baaremer die Saison defintiv auf dem letzten Tabellenplatz abschließen. Ohne zahlreiche Stammkräfte und ohne die nötige Motivation gerieten die Grün-Weißen im Breisgau deutlich unter die Räder. Die Allmendshofener begannen zwar gut und hielten 30 Minuten gut mit, doch mit dem 1:0 der Gastgeber war der Bann gebrochen. Die SG legte noch vor der Pause drei weitere Treffer nach. Wer an ein Aufbäumen der Gäste glaubte, wurde direkt nach dem Pausentee enttäuscht. Zuerst traf Niklas Kramer ins eigene Netz, kurz danach folgte per Elfmeter das 6:0. Bis zum Schlusspfiff folgten drei weitere Tore. DJK-Coach Stefan Ehrich zeigte sich entsprechend enttäuscht.

B-Junioren, Verbandsliga: Freiburger FC – FC 08 Villingen 3:1 (1:0). "Wir haben verloren, weil wir quasi drei Eigentore geschossen haben", sagte Morteza Yahyaijan nach der unnötigen Auswärtspleite der Villinger. Yahyaijan, der den erkrankten Chefcoach Emanuele Ingrao an der Seitenlinie vertrat, sah ein chancenarmes Spiel, in dem die Nullachter durch "katastrophale Fehler" den Gegner zu Toren einluden. Die beste Chance, die sich den Gästen bot, vergab Jonas Zimmermann beim Stand von 1:0. "Wir haben gut gespielt, aber mit solchen Fehlern verlieren wir verdient", so Yahyaijan. Niklas Heini gelang in der Schlussphase noch das 3:1. Tore: 1:0 (23.), 2:0 (45.), 3:0 (58.), 3:1 (72.) Heini. ZS: 70. SR: Patrick Reinbold (Freiamt).

Spiel geht an die Nerven

C-Junioren, Verbandsliga: SC Pfullendorf – FC 08 Villingen 0:3 (0:1). "Es war ein Nerven aufreibendes Spiel", sagte Villingens Trainer Haris Redzepagic nach dem 3:0-Auswärtssieg in Pfullendorf. Die Nullachter begannen stark. Vitorio Lettieri hatte bereits nach wenigen Sekunden die Chance zur Führung. Auch in der Folge vergaben die Gäste viele Großchancen, ehe Efekan Albayrak das überfällige 1:0 markierte. Die Gastgeber wurden nur durch Fehler der Villinger gefährlich. "Hinten haben wir ab und an zu überheblich gespielt und die Bälle verloren", kritisierte Redzepagic. Offensiv überzeugten die Nullachter aber weiterhin. Drei vermeintlich reguläre Tore von Vittorio Lettieri wurden vom Schiedsrichter aberkannt, bevor Lettieri aus Abseitsposition das 2:0 schoss. Mit dem dritten Treffer von Cyrill Raufer war die Partie entschieden. Da Konkurrent Lörrach nur Remis spielte, übernahmen die Nullachter die Tabellenführung. Tore: 0:1 (26.) Albayrak, 0:2 (67.) Lettieri, 0:3 (69.) Cyrill Raufer. ZS: 80. SR: Manuel De Vito (Meßkirch).