Regionalsport_Schwarzwald Villingens Trainer Redzepagic erwartet viel Ramba-Zamba

A- und C-Junioren des FC 08 Villingen starten in zweite Saison-Hälfte. B-Junioren spielfrei

Fußball-Verbandsliga, A-Junioren: FC 08 Villingen – FC Radolfzell. (Sonntag, 14 Uhr). (ms) Der Villinger Trainer Marcel Yahyaijan zieht vor dem Rückrundenstart eine durchwachsene Bilanz der zurückliegenden Wochen. Einerseits stellten die Halleneinheiten und Turniere eine gute Vorbereitung dar, andererseits plagten ihn Personalnöte. "Mit dem Erreichen der Südbadischen Hallenmeisterschaft sind wir sehr zufrieden. Die Rahmenbedingungen im Training waren gut, aber leider waren wie nie vollzählig. Immer war ein Spieler krank oder verletzt."

Yahyaijan feilte in der Vorbereitung an der Offensivschwäche seines Teams. "Wir haben in der Hinrunde fast alle Spiele dominiert, sind dann aber zu schlampig mit unseren Chancen umgegangen." Erster Gradmesser ist nun der Tabellensiebte Radolfzell, der wie Villingen den eigenen Ansprüchen und Möglichkeiten hinterherhinkt. "Radolfzell ist extrem offensivstark und spielt robust. Eigentlich gehören sie für mich zu den drei besten Teams der Liga. Ich erwarte wie beim Remis im Hinspiel eine Partie auf Augenhöhe."

Für einen aus Villinger Sicht positiven Saisonstart kann Said Akyazici sorgen. Der Mittelfeldspieler wurde vom Trainer als "Gewinner der Vorbereitung" genannt. "Er hat eine sehr gute Hallensaison gespielt und viel an sich gearbeitet, um den nächsten guten Schritt zu machen." Fehlen wird Schlussmann Jannes Otte. Hinter Nico Effinger, Zoran Kokolanski sowie Jonas Janz (alle angeschlagen) stehen Fragezeichen.

Verbandsliga, C-Junioren: FC 08 Villingen – SV Laufenburg (Sonntag, 12 Uhr). "Unser großes Ziel ist, am Saisonende den Wiederaufstieg in die Oberliga zu schaffen", macht Villingens Trainer Haris Redzepagic deutlich. Einen erhöhten Druck, als gejagter Tabellenführer, verspüre sein Team nicht. "Meine Jungs sind hungrig und konzentriert. Sie sind aber auch noch Kinder und keine Maschinen", betont der Übungsleiter.

In der Winterpause gab es mit Ivan Radic und Felix Blum zwei Abgänge. Edmond Revuqi wird dem ohnehin dünnen Kader länger fehlen. Laufenburg bringt nach Ansicht des Trainers viel "offensives Ramba-Zamba" mit. Redzepagic weiter: "Wir müssen ihnen im Mittelfeld den Zahn ziehen und die Stürmer aus dem Spiel nehmen. Dann haben wir eine Chance." Die Nullachter wollen den Schwung aus den zuletzt sehr guten Ergebnissen mitnehmen. Mit Platz zwei bei der Südbadischen Hallenmeisterschaft sowie dem 3:0-Testspielsieg über den Landesligisten PTSV Jahn Freiburg haben die Nullachter ihre Ambitionen nochmals unterstrichen. Nun gelte es mit Leidenschaft und Kampf zu spielen.

Das Spiel FC 08 Villingen gegen den FC Radolfzell bei den B-Junioren wurde wegen der Qualifikation der Gäste für die süddeutschen Hallenmeisterschaft verlegt.