Villingen hält lange mit

DJK verliert Pokalspiel beim Verbandsliga-Aufsteiger FC Radolfzell mit 2:5

Fußball, Südb. Pokal Hauptrunde: FC Radolfzell – DJK Villingen 5:2 (2:1) (km) Mit der ersten Möglichkeit ging Radolfzell durch Alex Stricker in Führung. Die Antwort der Villinger ließ nicht lange auf sich warten. Im direkten Gegenzug kam ein DJK-Spieler im Strafraum zu Fall. Schiedsrichter Nasser pfiff Elfmeter. Alieu Sarr ließ sich die Möglichkeit nicht nehmen und verwandelte sicher.

Bis zur nächsten Torchance mussten die Zuschauer bis zur 30. Spielminute warten. Krüger (FCR) brachte den Ball jedoch nicht im DJK-Tor unter. Auch die Gäste hatten noch eine Chance vor der Pause. Radolfzells Torhüter Tkacz klärte aber zur Ecke. Kurz vor dem Halbzeitpfiff ging der Verbandsliga-Aufsteiger erneut in Führung. Kukic überwand Gästetorhüter Marco Schwind zum 2:1.

In einem durchschnittlichen Spiel gab es auch nach dem Wechsel wenige Möglichkeiten. In der 62. Minute hatten die Villinger Grund zum Jubeln. Mario Giesler nahm einen langen Ball an und schoss aufs Tor. Zunächst traf er nur den Pfosten, nutzte jedoch den Abpraller zum 2:2

Sieben Minuten später ging Radolfzell durch Stricker zum dritten Mal in Führung. Bei den Gästen ging so langsam die Luft aus. Die Radolfzeller kamen nur zu weiteren Möglichkeiten. Eine davon verwandelte Krüger per Direktabnahme zum 4:2. In der 86. Minute sorgte Stricker für das 5:2.

Tore:1:0 (10.) Stricker, 1:1 (11./FE) Sarr, 2:1 (44.) Kukic, 2:2 (62.) Giesler, 3:2 (69.) Stricker, 4:2 (75.) Krüger, 5:2 (86.) Stricker; ZS: 100; SR: Nasser (Friesenheim)