Regionalsport Schwarzwald Vier Neue bei der DJK Villingen

Landesligist startet am 3. Juli in Saisonvorbereitung. Sechs Vorbereitungsspiele

Fußball-Landesliga: (kat) Wenige Wochen nach dem nervenaufreibenden Saisonfinale in der Landesliga beginnt für die DJK Villingen bald wieder der Trainingsalltag. Am Montag, 3. Juli, startet Trainer Ralf Hellmer mit seinem Team in die Saisonvorbereitung. Unterstützt wird er dabei künftig von Co-Trainer Michael Burow.

Neu im DJK-Kader sind vier Spieler. Mario Giesler kommt vom FC Bad Dürrheim, Simon Föhrenbacher von der U 19 des SV Zimmer, Philipp Pfriender und Fabio Mauch vom Bezirksliga-Meister SV Obereschach. Den entgegengesetzten Weg schlägt Niklas Schreiner ein. Er wechselt zum neuen Liga-Konkurrenten aus Obereschach. Die Villinger müssen noch drei weitere Abgänge verkraften. Der langjährige Kapitän Tolga Selcuk hängt seine Kickschuhe an den Nagel. Michael Förnbacher zieht es studiumbedingt nach Leipzig. Bei Hüseyin Süzer ist, laut Hellmer noch offen, für welchen Verein er nächste Saison aufläuft.

Ralf Hellmer hat bis zum Landesliga-Saisonauftakt am 11. August insgesamt sechs Vorbereitungsspiele vereinbart. Der erste Test ist am 8. Juli bei der SG Empfingen, eine Woche später testen die Villinger gegen die U 19 des SV Zimmern. Am 19. Juli erwartet die DJK im Friedengrund den Ex-Klub von Hellmer, Bezirksligist SV Überauchen. Am 22. Juli treffen die Villinger zu Hause auf den Verbandsligisten FC Bad Dürrheim. Test Nummer fünf ist am 29. Juli beim SC 04 Tuttlingen, ebenfalls ein Verein, den Ralf Hellmer bereits trainiert hat. Das letzte Vorbereitungsspiel vor Saisonbeginn ist am 4. August beim SV Haslach im Kinzigtal.