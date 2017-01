Viele Wechsel bei SG Riedböhringen

Bezirksligist verändert Gesicht der Mannschaft

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Fußball-Bezirksliga: (daz) Größere personelle Veränderungen hat es in den vergangenen Wochen im Kader des Bezirksligisten SG Riedböhringen/Fützen gegeben. Mit Patric Cekic, Enes Önder und Timur Dogruoglu kommen drei Spieler vom B-Kreisligisten TuS Blumberg, wobei Önder und Dogruoglu erst im vergangenen Sommer von der SG zum TuS gewechselt waren. Vierter Neuzugang ist Alen Ferhatovic vom FSV Schwenningen. Wieder zum Bezirksliga-Kader gehören zudem Christoph Längin nach einem längeren Auslandsaufenthalt sowie die nach längerer Verletzungspause zurückgekehrten Dominik Kienzler und Ferhat Bozer. Unterdessen haben fünf Spieler die SG Riedböhringen/Fützen in der Winterpause verlassen. Patrick Frank und Simon Längin haben sich dem Kreisligisten SG Riedöschingen/Hondingen angeschlossen. Daniel Iwanschitz und Benjamin Schnaiter spielen künftig für den SV Mundelfingen (Kreisliga A). Christian Burger hat die Fußballschuhe an den Nagel gehängt.