Viel Vorfreude bei den Junioren

Jugendteams des FC 08 starten in neue Saison. Donaueschingen mit C-Jugend in Verbandsliga

Fußball-Verbandsliga, A-Junioren: Bahlinger SC – FC 08 Villingen (Samstag, 15 Uhr): (ms) Groß ist die Vorfreude bei Spielern und Trainern auf den Saisonstart. "Wir können es kaum erwarten“, sagt Villingens Trainer Emanuele Ingrao. Für das Auftaktspiel beim Bahlinger SC steht Ingrao personell vor der Qual der Wahl. 18 Jungs kann der Trainer mit an den Kaiserstuhl nehmen. Lediglich fehlende Spielberechtigungen sorgen dafür, dass die Neuzugänge Till Stauß und Kayman Schulze noch keine Option sind. Der große Kader hat neben dem gestiegenen Konkurrenzkampf auch noch einen anderen Vorteil. "Dadurch, dass wir mehrere Spieler auf verschiedenen Positionen einsetzen können, sind für uns auch mehrere Spielsysteme möglich. Das gibt uns sehr viel Flexibilität“, freut sich der Übungsleiter. Den Bahlinger SC schätzt Ingrao gleichwertig ein. "Sie werden in dieser Saison sicher oben mitspielen.“

Verbandsliga, B-Junioren: FC 08 Villingen – FC Emmendingen (Sonntag, 12 Uhr): Das neue U17-Trainergespann um Tevfik Ceylan und Mustafa Gürbüz geht mit gemischten Gefühlen in die Saison. "Ich freue mich sehr auf den Start und bin sehr gespannt auf die Liga. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, was zu Beginn einer Saison von den Gegnern zu erwarten ist“, sagt Ceylan. Hinzu kommt, dass mit Torhüter Robin Karcher, Christoph Hall (Knöchel) und Neuzugang Felix Zeiser (Leiste) drei Spieler für das Spiel fraglich sind. "Der Kader ist aber groß genug, um das aufzufangen. Ich werde sicher am Sonntag die Qual der Wahl haben, was die Aufstellung betrifft“, ist Ceylan zuversichtlich und ergänzt: "Wenn wir unser Spiel durchbringen und uns auf unsere Stärken besinnen werden, haben wir gute Chancen, die Partie zu gewinnen.“

Oberliga, C-Junioren: FC 08 Villingen – FSV Waiblingen (Samstag, 14 Uhr): "Wir freuen uns riesig auf das erste Spiel. Die Jungs sind heiß und wollen endlich loslegen." So beschreibt Villingens C-Juniorentrainer Haris Redzepagic die derzeitige Gefühlslage von Mannschaft und Trainerstab vor der Rückkehr in die Oberliga. Damit der Aufenthalt in der dritthöchsten Juniorenspielklasse nicht wieder nur ein einjähriges Intermezzo wie zuletzt in der Saison 2015/16 wird, haben sich die Nullachter akribisch vorbereitet. Das Ziel für das Auftaktspiel gegen den FSV Waiblingen, den Redzepagic als direkten Abstiegskonkurrenten einstuft, lautet drei Punkte. Angesichts der weiteren Konkurrenz in der Liga sind die Nullachter schon am Samstag gehörig unter Zugzwang.

Verbandsliga, C-Junioren: SG DJK Donaueschingen – FC Radolfzell (Samstag 14 Uhr). (cl) Am Samstag beginnt für die C-Junioren der SG DJK Donaueschingen das Abenteuer im Verbandsoberhaus. Nach dem klaren Abstieg der A-Junioren aus der höchsten Spielklasse in Südbaden in der vergangenen Saison, wünscht sich Trainer Andreas Vöckt ein besseres Abschneiden. Eine große Aufgabe war schon die Kaderzusammenstellung, Vöckt musste aus vier eigenen Mannschaften des Jahrgangs ein schlagkräftiges Team formen. Demzufolge wird der Findungsprozess laut Vöckt "mindestens zwei Spieltage dauern". Erst dann werden sich jene Spieler herauskristallisiert haben, auf die der Trainer setzt. Er plant mit einem Kader von mindestens 18 Spielern. Vor allem im Defensivbereich hat er die Qual der Wahl.

Durch den Zusammenschluss der DJK mit den Nachbarn aus Bräunlingen und Hüfingen hat Vöckt ein mit zahlreichen Neuzugängen verstärktes Team, das zudem mit neuen Spielern aus Bonndorf und Furtwangen ergänzt wurde. Schmerzlich vermisst wird der zum FC Radolfzell abgewanderte Leonard Wenzel, der in der vergangenen Saison Regie im Mittelfeld führte und an seine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt ist. "Radolfzell zählt für mich neben Lörrach und dem SC Freiburg II zu den Titelfavoriten“, betont der DJK-Übungsleiter. Er will am Samstag seiner offensiven Marschrichtung treu bleiben. Die letzten Tests gegen den Hegauer FV (8:2) und die SG Tuningen/Baar (6:1) stimmen zuversichtlich. Dennoch lässt Vöckt kritischere Worte durchblicken. "Wir sind eine sehr gute Landesligamannschaft. Nun muss sich zeigen, ob es auch eine Liga höher reicht."