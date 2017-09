Regionalsport Schwarzwald Viel Schweiß und ein lautes Ready go

Viel Schweiß und ein lautes Ready go

Panthers Schwenningen in der Saisonvorbereitung. In zwei Wochen steigt erstes Punktspiel

Basketball: Verschwitzte Trikots und Schweißperlen auf der Stirn. Rund zwei Wochen vor dem ersten Punktspiel in der Regionalliga hat die Trainingsintensität bei den Panthers Schwenningen einen Höhepunkt erreicht. Zweimal am Tag jagt Trainer Alen Velcic seine Spieler durch die Deutenberghalle, lässt Spielzüge einstudieren und Angriffsvarianten durchtesten. Schwerstarbeit für die Spieler, die sich jedoch gern den Anforderungen stellen, denn sie wollen natürlich wieder Meister der Regionalliga werden.

"Ready go." Immer und immer wieder schallt die Anweisung von Velcic durch die Halle. Die Kommandos erfolgen nahezu ausschließlich in englischer Sprache. Kurze Sprints folgen. Schnelle Ballwechsel, um variabel zu agieren. Ein Aufbauspiel, mit dem der Gegner verwirrt werden soll. Und eine Abwehrleistung, die möglichst wenig Körbe des Gegners zulässt. Und immer wieder: "Ready go."

"Wir sind jetzt drei Wochen im Training. Langsam müssen die Mechanismen greifen", erläutert Velcic, der von Boyko Pangarov und Adi Mujicic unterstützt wird. Auch die beiden Co-Trainer greifen immer wieder ein, wenn es etwas zu verbessern gibt. Schnell stellt sich Velcic hinter dem Korb auf. Er hält das Smartphone und lässt die Uhr bei einem Angriff laufen. "17 Sekunden, das ist gut, geht aber noch besser", sagt er später. Also noch einmal den gleichen Spielzug mit dem abschließenden Versuch, bei dem der Ball tatsächlich den Korb erreicht. Applaus vom Coach, denn das war in seinem Interesse.

"Wir haben jetzt 80 Prozent unserer Fitness erreicht", sagt Spieler Sergey Tzvetkov in einer Pause und ergänzt: "Der verpasste Aufstieg in die Pro B ist bei uns abgehakt. Wir schauen nur nach vorne. Wir haben die neuen Spieler integriert und werden versuchen, wieder die Meisterschaft zu holen." Tzvetkov selbst macht die hohe Trainingsintensität nichts aus. "Ich habe auch in der trainingsfeien Zeit die Beine nicht hochgelegt und mit Waldläufen oder im Fitnessstudio etwas getan. Das zahlt sich aus."

Einer der Zugänge ist der 22-jährige US-Flügelspieler Rasheed Moore, der von der East Stroudsburg University (Pennsylvania) verpflichtet wurde. "Mir wurde der Einstieg leicht gemacht. Ich fühle mich in der Stadt und bei den Panthers wohl. Ich war noch nie außerhalb der USA und hatte daher ein etwas mulmiges Gefühl. Alle haben mir hier geholfen und jetzt möchte ich meinen Beitrag dazu leisten, der Mannschaft, dem Verein und den Fans wieder den Meistertitel zu schenken", sagt der US-Boy, natürlich auch mächtig verschwitzt nach dem Training. Er hat zwischenzeitlich viel gelernt, kennt aber die Liga noch nicht. "Da wird uns der Trainer richtig einstellen. Ich freue mich schon mal auf die große Kulisse bei den Heimspielen. Da hat Alen schon einiges erzählt", fügt Moore an.

Die intensive Trainingseinheit endete mit Freiwürfen. Wer den Ball nicht versenkte, musste eine Runde laufen. Nur der Cheftrainer war offenbar davon befreit. Sein Versuch endete am Korbring, was die Spieler schmunzeln ließ. Schweißtropfen auf der Stirn aber bereitete Velcic sein misslungener Versuch nicht. Dafür lief bei den Spielern das Wasser umso mehr. Bis zum nächsten: "Ready go".