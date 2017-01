VfL Riedböhringen will Titel verteidigen

Hallenturniere der Aktiven in Blumberg. Nachwuchsturniere in Donaueschingen und Bad Dürrheim

Hallenfußball: (her/gew, rh) 15 Mannschaften sind beim traditionellen Hallenturnier des TuS Blumberg am Sonntag in der Eichbergsporthalle zu Gast. In drei Fünfergruppen spielen die Teilnehmer ab 11 Uhr ihre Vorrunden aus. Im Spiel mit der Rundumbande qualifizieren sich acht Mannschaften für die K.o.-Runden. Ab 16.45 Uhr entscheiden diese Spiele über das direkte Weiterkommen. Über die Viertel- und Halbfinals ist das Endspiel auf 18.11 Uhr angesetzt. Titelverteidiger VfL Riedböhringen, der ab dieser Saison in der Bezirksliga als SG Riedböhringen/Fützen antritt, nimmt neben dem FC Bonndorf erneut die Favoritenrolle ein und ist gleich mit zwei Mannschaften vertreten. Folgende Mannschaften sind am Ball: Gruppe A: SSC Donaueschingen, NK Hayduk Villingen, Spfr. Schönenbach, SG Riedböhringen/Fützen II, TuS Oberbaldingen II. Gruppe B: FC Bonndorf, SV Ewattingen, TuS Blumberg, VfB Randegg, FV/DJK St. Georgen. Gruppe C: SG Riedböhringen/Fützen I, TuS Oberbaldingen I, FSV Schwenningen, SV Niedereschach sowie der FC St. Blasien.

38 Teams in der Baarsporthalle

Im Blickpunkt des Jugendfußballs steht am Wochenende die Donaueschinger Baarsporthalle. Nach den Turnieren zu den Futsal-Hallenmeisterschaften im Bezirk Schwarzwald setzt die Jugendabteilung der DJK Donaueschingen den „Budenzauber“ fort und veranstaltet am Samstag und Sonntag Hallenturniere für insgesamt 38 E-, F- und G-Jugendteams. Den Auftakt bildet am Samstag ein Fairplay-Hallenspieltag, bei dem sich ab 9 Uhr die jüngsten Nachwuchsfußballer der Jahrgänge 2010 und 2011 in zwei Gruppen zu je fünf Mannschaften gegenüberstehen. Es folgen um 13 Uhr die Turnierspiele der F2-Junioren (Jahrgang 2009) mit sechs Teams, ehe ab 15.30 Uhr die F1-Junioren (Jahrgang 2008) spielen. Am Sonntag (Beginn: 9 Uhr) geht es weiter mit zwei E-Jugendturnieren.

Nachwuchs um Minara-Cup

Am Samstag und Sonntag findet in der Salinensporthalle der Minara-Cup statt. Bei diesem Hallenturnier treten Mannschaften der D-, C- , E- und F-Junioren sowie den Bambinies aus der Umgebung an. Das Turnier wird in diesem Jahr zum zweiten mal ausgetragen. Am Samstagvormittag eröffnen die F-Junioren den 2. Minara-Cup. Das erste Spiel beginnt um 8:45 Uhr. Am Nachmittag ab 14:45 Uhr spielen die E-Junioren um den Wanderpokal. Am Sonntag starten die Bambini um 11 Uhr, gefolgt von den D-Junioren, die ab 14:30 Uhr den Pokal ausspielen.