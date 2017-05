VfB gewinnt Villinger Stadt-Derby

Christoph Raithel, Trainer des FC Tannheim, tippt den Mittwoch-Spieltag in der Kreisliga A 1

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: (daz) VfB Villingen – DJK Villingen II (18.30 Uhr). „Der VfB befindet sich aktuell im Aufwind. Die Elf könnte noch einige Plätze gutmachen. Stadt-Derbys sind immer interessant. Der VfB gewinnt 3:0.“

SG Buchenberg/Neuhausen – FC Fischbach (19 Uhr). „Wir haben gegen beide Mannschaften gespielt, wobei Buchenberg bei mir spielerisch den etwas besseren und stärkeren Eindruck hinterlassen hat. Beide sind leistungsmäßig nah zusammen. Ich tippe 1:1.“

FC Peterzell – SV Rietheim (19 Uhr). „Peterzell hat zuletzt etwas nachgelassen, wird aber die gute Saison jetzt nicht einfach austrudeln lasen. Rietheim peilt einen einstelligen Tabellenplatz an und setzt sich mit 2:1 durch.“

Sportfreunde Neukirch – FC Unterkirnach (19 Uhr). „Beide Mannschaften stehen in der Tabelle unmittelbar hinter uns. Wir haben drei Punkte mehr. Es wird mir niemand verübeln, wenn ich in der Partie eine Punkteteilung tippe, die ganz in unserem Interesse wäre. Mein Tipp: 1:1.“

FC Tannheim – FC Kappel (19 Uhr). „Wir wollen mit einem Sieg die Marke von 30 Punkten knacken, wobei ich mir fast sicher bin, dass diese Zahl nicht für den Klassenerhalt reichen wird. Kappel ist in der Saison sehr schwer einzuschätzen. Es gab einige Hochs und Tiefs. Wir müssen bereit sein, alles zu geben. Ein Sieg wäre natürlich wunderbar.“

FC Triberg – FC Königsfeld II (19 Uhr). „Nach der Papierform eine klare Sache. Triberg will die Chancen auf Rang zwei wahren. Königsfeld hat mit dem jüngsten Sieg gezeigt, dass die Mannschaft trotz des wahrscheinlichen Abstiegs sportlich fair die Runde zu Ende spielt. In Triberg haben die Gäste aber keine Chance. Ich tippe 4:0.“

FC Gütenbach – FV Marbach (19 Uhr). „Gütenbach kann nach dem Abstieg befreit aufspielen. Marbach wird alles unternehmen, um möglichst schnell die Meisterschaft feiern zu dürfen. Zwölf Punkte Vorsprung und ein Sieg in Gütenbach könnten bereits am Wochenende die Feierlichkeiten steigen lassen. Marbach gewinnt 3:0.“

NK Hajduk Villingen – FC Weilersbach (19 Uhr). „Mich hat das jüngste Unentschieden von Hajduk überrascht. Weitere Zähler darf die Elf nicht abgeben, wollen sie Rang zwei nicht noch verspielen. Weilersbach ist ein starker Gegner. Hajduk gewinnt dennoch mit 2:1.“